Taliban: Uluslararası uçuşlar açılacak

Talİban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil havalimanındaki teknik çalışmaların sonuna gelindiğini, kısa süre sonra uluslar arası uçuşlara açılacağını belirtti.

Mücahid, Kabil’de düzenlediği basın toplantısında ülkedeki son gelişmelerle ilgili soruları cevapladı. Kabil havalimanında uluslararası uçuşların resmen ne zaman başlayacağına ilişkin sorusu üzerine Mücahid, “Havaalanının faaliyete geçmesi için gerekli bütün işler yapıldı. İç hatlarda uçuşlar yapılıyor. Sadece uluslar arası uçuşlar başlamadı. Bunun sebebi (ABD tarafından) merkezi radarın tahrip edilmesidir. Bu radarın tamir işinde sona gelindi. Tamiratın bitmesiyle uluslar arası uçuşlar yakın bir zamanda başlayacak.” ifadelerini kullandı. AA

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