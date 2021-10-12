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12 EKİM 2021 SALI - YIL: 52

Taliban yetkilileri AB ve ABD temsilcileriyle görüştü

12 Ekim 2021, Salı 15:04
Uluslararası destek arayışındaki Taliban yetkilileri, Katar'ın başkenti Doha'da ABD ve AB temsilcileri ile yüz yüze görüştü.

Örgüt, dış dünya tarafından tanınmanın yanı sıra yaklaşmakta olan insani kriz öncesi mali destek ve ülkenin yeniden inşası için yardım talebinde bulunuyor.

AB Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, "Toplantıda Afganistan'dan ayrılmak isteyenlere serbest çıkış hakkı, insani yardıma erişim, kadın haklarına saygı ve Afganistan'ın terörist gruplar için bir sığınak haline gelmemesi gibi konular görüşülecek." ifadelerini kullanmıştı.

"Bu teknik düzeyde gayri resmi bir görüşme." diyen Massrali, "Görüşme Taliban'ın geçici hükümetinin tanınması anlamına da gelmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı da, Amerikalı bazı yetkililerin 9-10 Ekim'de Katar'ın başkenti Doha'da Taliban temsilcileri ile Afganistan'daki son durumu ele alan görüşmeler gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, açıklamasında, ABD'li yetkililer ile Taliban arasındaki görüşmelerin 'samimi' bir ortamda geçtiğini belirtti.

Taliban'ın ülkede kontrolü sağlamasının ardından ilk kez ABD'li yetkililer Taliban ile bir araya gelirken, 9-10 Ekim'de Doha'da yapılan görüşmelerde ABD'den farklı kurumların yetkilileri katıldı.

Görüşmelerde, Afganistan'dan ayrılmak isteyen Amerikalıların ve diğer ülke vatandaşlarının güvenli şekilde çıkışlarının sağlanması konusu öncelikli olarak ele alındı.

Görüşmelerde ABD tarafı, Taliban'ın sözlerinden ziyade eylemlerine bakarak yol haritasını belirleyeceğini vurguladı.

ABD'den insani yardım sözü

Açıklamada, ABD temsilcilerinin, Washington yönetiminin Afgan halkına insani yardım ulaştıracağını ve diğer insani yardım kuruluşlarının işlerini kolaylaştıracağını söylediği bildirildi.

Taliban'ın, ABD'nin söz konusu tavrını memnuniyetle karşıladığı, yardım kuruluşlarıyla şeffaf şekilde iş birliği yapacağı ve ülkedeki yabancı uyruklu kişilerin işlerini kolaylaştıracağı ifade edildi.

Açıklamada, taraflar arasında diplomatik ilişkilerin daha iyi hale getirilmesi için çaba sarf edilmesi gerektiği kaydedildi.

AB'den Afgan halkına insani yardım sözü

Bu arada Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Afganistan'daki durumun "çöküşün eşiğinde" olduğunu belirterek acil harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Borrell, "Afganistan'daki insani ve sosyo-ekonomik durum çöküşün eşiğinde. Norveç Mülteci Konseyi'ne göre, uygun yardımı almadıkları takdirde en az 1 milyon çocuk bu kış soğuktan ve açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya. Bekleyip göremeyiz. Harekete geçmemiz ve hızlı hareket etmemiz gerekiyor." açıklamasında bulundu.

AB, Afganistan için 1 milyar euroluk destek paketi sunacak

Avrupa Birliği, Afganistan konulu bugünkü G20 liderler toplantısında, Afgan halkının insani ihtiyaçlarının karşılanması, Afganistan'ın komşularının desteklenmesi ve güvenliğin artırılması amacıyla 1 milyar eorluk "destek paketi" sunacak.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, G20 dönem başkanı İtalya'nın girişimiyle video konferans yöntemiyle düzenlenecek G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi öncesinde destek paketi duyurusunu sosyal medya hesabından yaptı.

"Afganistan'da büyük insani ve sosyo-ekonomik yıkımı önlemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." ifadesini kullanan von der Leyen, bunun için hızlı önlem alınması gerektiğini bildirdi.

Von der Leyen, "Bugün G20 toplantısında yaklaşık 1 milyar euroluk Afgan Destek Paketini sunacağım. Afgan makamlarıyla herhangi bir ilişki kurmamız için şartlarımız, insan hakları dahil olmak üzere, açık. Ancak Taliban'ın eylemlerinin bedelini Afganlar ödememeli. Destek paketi, Afgan halkı ve yardım sağlayan ülkenin komşuları içindir." açıklamasını yaptı.

Euronews Türkçe

Etiketler: Taliban, ABD, AB
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