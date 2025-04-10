Tarih, Gazze’ye sessiz kalanları yargılayacak

İşgalci İsrail güçleri, Gazze’nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi’nde yoğun sivil nüfusun bulunduğu bir yerleşim alanını hedef alarak kanlı bir katliama imza attı. Saldırıda 29 Filistinli şehit olurken, şehitlerin çoğunun kadınlar ve çocuklar olduğu belirtildi.

Ayrıca 50’den fazla kişi yaralanırken, enkaz altında hâlâ onlarca kayıp olduğu bildiriliyor. Hamas tarafından yapılan açıklamada, “Bu tür katliamlar, uluslararası toplumun gözleri önünde işlenen insanlık suçlarıdır. İsrail’in bu vahşeti, ABD’nin açık desteğiyle sürmektedir ve uluslararası toplumun sessizliği bu suçlara ortaklık anlamına gelmektedir” ifadelerine yer verildi. Hamas, Arap ve İslâm dünyasına güçlü bir çağrıda bulunarak, sadece kınama mesajlarıyla yetinilmemesi gerektiğini vurguladı. Haber Merkezi *** Saldırılarda İngiliz desteği sorgulanıyor İngiltere’de Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası üyesi yaklaşık 40 parlamenter, İngiltere’nin İsrail’in Gazze saldırılarına katkısının araştırılması için bağımsız bir soruşturma başlatılmasını talep etti. İngiliz hükümetinin Irak savaşı öncesi ve süresince attığı yanlış adımları sürdürdüğü kaydedilen mektupta şu ifadeler yer aldı: “Tarih bugün kendisini tekrar ediyor. Gazze’de ölü sayısı 61 bini aştı. İki İsrailli yetkili, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçu ve insanlığa karşı suçtan aranıyor. İngiltere, silah göndererek ve Kıbrıs’taki Kraliyet Hava Kuvvetleri üslerinden kalkan uçaklarla istihbarat sağlayarak İsrail’in askerî operasyonlarında etkili bir rol oynadı. Hesap verilebilirlik ve şeffaflık demokrasinin köşe taşlarıdır.” AA

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