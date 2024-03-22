Tarih hepimizi yargılayacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Tarih hepimizi bu çocukların (Gazze’deki) katlandığı sıkıntılardan dolayı yargılayacak.” ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, Gazze’de yaşanan kıtlık ve çocukların açlıktan ölmesine ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Gazze’nin kuzeyinde Refik’in açlıktan ölen ve ağır yaralanan çok sayıda çocuk ve gençten sadece biri olduğunu belirten Ghebreyesus, “Tarih hepimizi bu çocukların katlandığı zorluklardan dolayı yargılayacak.” ifadelerine yer verdi. Ghebreyesus, Gazze için “derhal ateşkes” ile sınırsız ve ölçeği büyütülmüş insani yardım erişimine izin verilmesi çağrısında bulundu. Ghebreyesus, İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yaklaşık 30 bin yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Şifa Hastanesi ve çevresindeki saldırılardan endişe duyduklarını ve hastaneye erişimin artık imkansız olduğunu da belirtti. Gazze’de çocukların yetersiz beslenme ve hastalıkların yanı sıra su ve sanitasyon eksikliğinin ortak etkileri nedeniyle öldüğünü kaydeden Ghebreyesus, “Bütün bir neslin geleceği ciddi tehlike altında.” dedi.