Tataristan'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü: 16 kişi öldü

Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nde paraşütçü taşıyan L-410 model uçağın düşmesi sonucu 16 kişinin öldüğü bildirildi.

Rus basınının Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberlere göre, Tataristan’da Minzele şehri yakınında bulunan havaalanından sabah saatlerinde çoğunluğu paraşütçülerden oluşan 23 kişiyi taşıyan uçak havalandıktan kısa bir süre sonra düştü. Uçağın düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 16 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Olay yerine arama kurtarma ekipleri gönderildi. Uçağın bir havacılık kulübüne ait olduğu belirtildi. Tataristan'da 11 Ekim'de yas ilan edildi Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, olay yerinde incelemelerde bulunurken yaptığı açıklamada, uçağın motor arızası nedeniyle düştüğünü ifade etti. Minnihanov, "Uçak havalandıktan sonra 70 metre yükseklikte iken pilotlar sol motorun arızalandığını bildirdi ve acil iniş izni istediler." dedi. Ayrıca Minnihanov, Tataristan genelinde 11 Ekim'de yas ilan edildiğini açıkladı. AA

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