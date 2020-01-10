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10 OCAK 2020 CUMA - YIL: 50

Tehlike geçmedi

10 Ocak 2020, Cuma 00:24
İran’ın ABD üslerine saldırısıyla ilgili değerledirmeler sürüyor. Uzmanlar, TopyekÛn bir savaştan kılpayı kurtulunmuş olunabilir, ama önümüzdeki yol çok tehlikeli” açıklamasını yaptı.

ABD ile İran arasında, İranlı general Kasım Süleymani’nin öldürülmesi ile tırmanan gerginlik, İran’ın Irak’taki ABD hedeflerini vurmasının ardından iki taraftan da gelen ölçülü açıklamalarla yatışmaya başladı. İngiltere gazetelerinde çatışma yatışmış olsa da, ABD-İran geriliminin Irak ve vekâlet savaşları üzerinden süreceği yorumları yapılıyor.

Gerilimin ardından “geri çekilme”

Financial Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın dün Beyaz Saray’da “ulusal güvenlik danışmanları eşliğinde” yaptığı basın açıklamasında daha sakin bir ton kullandığını ve ABD’nin İran’ın füze saldırılarına bir askerî karşılık vermesi ihtimalinin düşük olduğunu yazıyor. 

Gazete Trump’ın açıklamalarını, 5 gün yüksek seyreden tansiyonun ardından “geri çekilme” olarak niteliyor. Financial Times’ın görüşünü aldığı uzmanlar, askeri çatışma durmuş olsa bile Washington ile Tahran arasındaki karşılıklı meydan okumanın henüz sonlanmaktan çok uzak olduğu yorumunu yapıyor ve “Topyekûn bir savaştan kılpayı kurtulunmuş olunabilir, ama önümüzdeki yol çok tehlikeli” diyor.

ABD’nin cevabı ekonomik yaptırım

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın ABD’nin Irak’ta kullandığı üslere düzenlediği misilleme saldırısından sonra gerilimi azaltmaya yönelik mesajlar verdi. DW’deki habere göre Beyaz Saray’da bir Ulusa Sesleniş konuşması yapan Trump, İran’ın Irak’taki iki üsse füze saldırısı düzenlemesine askerî misillemede bulunulmayacağını kaydetti. “Bu büyük orduya ve teçhizata sahip olmamız onu kullanmak zorunda olduğumuz anlamına gelmez. Kullanmak istemiyoruz. Hem askerî hem de ekonomik Amerikan gücü en iyi caydırıcıdır” diyen Trump, İran’ı hedef alan yeni ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını söyledi. Tahran rejimine yönelik “derhal” yeni yaptırımlar geleceğini belirten Trump, İran nükleer programını sonlandırana ve bölgedeki “düşmanca” tutumundan vazgeçene kadar bu “cezalandırıcı ekonomik yaptırımların” devrede kalmaya devam edeceğini vurguladı.

 

İran’a askerî kuşatma 

İran’ın balistik füzelerle ABD’nin Irak’taki 2 askerî üssünü vurması üzerine gözler Tahran yönetiminin menziline girebilecek ABD’nin bölgedeki diğer üslerine çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump ise basın toplantısında İran’ın füze saldırısında hiçbir ABD’linin zarar görmediğini açıkladı. İran’ın çevresindeki birçok ülkede çok sayıda ABD üssü bulunuyor. Washington yönetiminin asker konuşlandırdığı İran’a komşu veya yakın ülkeler arasında Kuveyt, Irak, Katar, Suudi Arabistan, Bahreyn, Umman, Ürdün, Suriye, Afganistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye var. ABD Kongresine bağlı Araştırma Merkezinin raporları incelendiğinde, bölgede ABD’nin 50 binin üzerinde asker konuşlandırdığını söylemek mümkün. İstanbul – aa

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