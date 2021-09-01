Teksas'ta ruhsatsız silah taşımaya izin veren yasa yürürlüğe girdi

ABD’nin Teksas eyaletinde ruhsat ve atış talimi şartları aranmadan, silah satın alınmasına ve taşınmasına olanak sağlayan yasal düzenlemeler bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Teksas Valisi Greg Abbott imzasıyla yürürlüğü giren yeni eyalet yasalarına göre, 21 yaşını dolduran herkes ruhsat veya eğitim almadan silah satın alabilecek. Böylelikle Teksas, ABD’nin ruhsatsız ateşli silah satın alınabilen ve taşınabilen 19. eyaleti oldu. Yeni düzenleme, silah satın almak isteyenler zorunlu olmadığı için eğitim almaktan kaçınacakları için çoğu çevrelerce yoğun eleştirilere hedef oluyor. Bununla birlikte yasa gereği bazı kamuya açık yerlerde silah taşımak yasak olacak. Euronews Türkçe

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