Tel Abyad'da terör saldırısı

Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan Tel Abyad ilçesinde bomba yüklü motosikletle düzenlen terör saldırısında 3 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk beldesinde park halindeki bomba yüklü motosiklet infilak etti. Belde merkezindeki mezarlığın yakınında düzenlenen terör saldırısı sonucunda 3 sivil yaralandı. Yaralılar bölgedeki en yakın hastaneye sevk edildi. Saldırının meydana geldiği noktaya intikal eden Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri ve yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor. AA

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