TikTok, Filistin haber kuruluşunun hesabını sildi

Çin menşeli sosyal medya platformu TikTok, İsrail’in Filistinlilere yönelik ihlâllerini ve İsrail-Arap ülkeleri normalleşmelerini eleştiren videolar paylaşan bir Filistin haber kuruluşunun hesabını sildi.

“Kudüs Haber Ağı” adlı Filistin haber kuruluşunun TikTok hesabını yöneten Hamza eş-Şubeki, yaptığı açıklamada, Çin menşeli sosyal medya platformu TikTok’un herhangi bir uyarı olmadan kuruluşun hesabını sildiğini söyledi. Şubeki, silinen hesapta Filistin meselesi, İsrail’in Filistinlilere yönelik ihlalleri ve İsrail-Arap ülkeleri normalleşmesi konularında paylaşımlar yapıldığını belirtti. Hesabın 50 bin takipçisi olduğunu ve 1200 video yayınladıklarını belirten Şubeki, videoların 7 milyon izlenme rakamına ve 350 bin beğeniye ulaştığını aktardı. Şubeki, TikTok yönetimine kuruluşun hesabını silme adımını geri çekmesi çağrısında bulunarak, “Eğer TikTok bu adımından vazgeçmezse Filistin’e savaş açan ve İsrail’i destekleyen sosyal medya uygulamaları listesine girmiş olacak.” dedi. AA

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