"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 EYLÜL 2020 SALI - YIL: 51

Trump: BM, salgınla ilgili Çin'i sorumlu tutmalıdır

22 Eylül 2020, Salı 18:49
ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletlere (BM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin eylemlerinden dolayı Çin'i sorumlu tutması çağrısı yaptı.

Trump, bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle online olarak yapılan BM 75. Genel Kuruluna gönderdiği video mesaj ile hitap etti. 

Kovid-19 salgını nedeniyle 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük küresel mücadelenin yaşandığını vurgulayan Trump, "Çin virüsü (Kovid-19) 188 ülkede sayısız cana mal oldu. ABD'de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en agresif seferberliği başlattık." dedi. 

Nisandan bu yana Kovid-19 kaynaklı ölüm oranlarını azalttıklarını belirten Trump, "Çabalarımız sayesinde şu anda 3 aşı nihai klinik deney aşamasında. Onları önden seri üretiyoruz ki hemen dağıtıma geçebilelim. Aşıyı dağıtacağız, virüsü yeneceğiz ve pandemiyi bitireceğiz." diye konuştu. 

Daha önce eşi görülmemiş bir iş birliği ve barış sürecine girildiğini belirten Trump, şunları kaydetti:

"Biz bu aydınlık geleceğe ilerlerken, bu pandemiyi dünyaya salan ülke olan Çin'i de sorumlu tutmalıyız. Virüsün ilk günlerinde Çin ülke içi seyahati durdurdu ancak Çin'den yapılan uçuşlara izin verdi. Çin, benim uyguladığım seyahat yasağını da kınadı. Çin hükümeti ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yanlış bir şekilde virüsün insana bulaştığına dair delil olmadığını söyledi. Sonra da belirti göstermeyen kişilerin virüsü yaymayacağını duyurdu. BM, bu eylemlerinden dolayı Çin'i sorumlu tutmalıdır."

"BM etkili bir örgüt olmak istiyorsa dünyanın gerçek problemleri ile ilgilenmelidir"

ABD Başkanı Trump, Birleşmiş Milletler'de (BM) yaptığı konuşmada, yönetiminin ABD'nin eski yaklaşımlarını terk ederek güç üzerinden barışı sağlama yaklaşımını edindiğini ve ABD'nin yeni silahları ile birlikte her zamankinden daha güçlü olduğunu söyledi. 

Konuşmasında Çin'in yanı sıra BM'yi hedef alan Trump, "BM etkili bir örgüt olmak istiyorsa dünyanın gerçek problemleri ile ilgilenmelidir." dedi. 

ABD'nin son üç yıl içerisinde ekonomik ve askeri olarak önemli ölçüde büyüdüğünü söyleyen Trump, ülkesinin bu süre zarfında askeri harcamalara 2,5 trilyon dolar ayırdığını ifade etti. 

Ülkesinin Kosova ile Sırbistan arasında bir barış anlaşması imzalanmasına öncülük ettiğini ifade eden Trump, aynı zamanda İsrail, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında da normalleşme anlaşmasının imzalanmasına aracılık ettiklerini hatırlattı. 

Birçok Ortadoğu ülkesinin İsrail ile anlaşma yapmaya hazır olduğunu iddia eden Trump, "Çok hızlı geliyorlar. Çünkü bunun kendileri için ve dünya için çok iyi bir şey olacağını biliyorlar." dedi. 

Arap ülkelerinin İsrail ile yaptığı anlaşmaları, kendi yönetiminin İsrail yanlısı tutumuna bağlayan Trump, "Biz başka bir yaklaşım edindik ve bu yaklaşım işe yaradı. Yakın zaman içinde daha çok barış anlaşması imzalama niyetindeyiz. Bölge için hiç bu kadar iyimser olmamıştım. Orada artık kuma bulanmış kan yok, umarım o günler geride kaldı." diye konuştu. 

ABD'yi "barış getiren ülke" olarak tanımladı

ABD'yi "barış getiren ülke" olarak tanımlayan Trump, şöyle devam etti: 

"Ama bu, güç üzerinden sağlanan bir barıştır. Şu anda her zamankinden daha güçlüyüz. Silahlarımız hiç olmadık kadar gelişmiş. Açıkça söyleyeyim daha önce hayal etmediğimiz silahlarımız var ve asla kullanmak zorunda kalmamamız için dua ediyorum." 

Eski yönetimlerin, küresel amaçlarını Amerikan halkının sırtından elde etmeye çalıştığını belirten Trump, "Başkan olarak bu başarısız eski yaklaşımları reddettim. Gururla Amerika'yı öne koydum. Sizin de kendi ülkelerinizi en öne koymanız gerekir. Bu normaldir. Yapmanız gereken de budur." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Okunma Sayısı: 196
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bakan Koca: Zatürre oranında düşüş devam ediyor

    Yunanistan'dan Türkiye açıklaması

    Uygur Özerk Bölgesi'nde doğum hızında önemli düşüş!

    Trump: BM, salgınla ilgili Çin'i sorumlu tutmalıdır

    AB Zirvesi Kovid-19 sebebiyle ertelendi

    ABD'de son 24 saatte 451 ölüm ve 41 bin yeni vaka!

    Şehit Polis Onur Küçük dualarla uğurlandı

    "Kitle imha silahlarının tamamı ortadan kaldırılmalı"

    Üçlü zirve sonrası açıklama: Türkiye ve Yunanistan görüşmeye hazır

    Afganistan Cumhurbaşkanı: Ateşkes önceliğimizdir

    Erdoğan, Merkel ve Michel görüşmesi başladı

    Dünya genelinde 31 milyon 504 bin 352 kişi Kovid-19'a yakalandı

    İran'da en yüksek günlük koronavirüs vakası kaydedildi

    Dolar ve Euro'da son durum

    'ABD, Kenya'ya 'İsrail'i şart koştu'

    MSB: Yunanistan'la 5. teknik toplantı gerçekleşti

    Sağlık çalışanlarına saldırıya ilişkin Bakan Koca'dan açıklama

    Ankara Valiliği: Adli tahkikat başlatıldı

    Uygurlara evde çin işkencesi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mahvedilen nesiller
    Genel

    Umarız, bu kararın da sonu kötü olmaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Uygurlara evde çin işkencesi
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’ân’da cariye ve ganimet hukuku
    Ahmet BATTAL

    Evi caddeye bakan bakana
    Risale-i Nur'dan

    Allah birdir, başkalarına tezellül edip minnet çekme
    Ali FERŞADOĞLU

    Ceplerinize bakar mısınız, aklınız nerede mahpus?
    Nejat EREN

    Sorumlu insan ahir zaman şartlarını nasıl değerlendirmeli?
    Osman ZENGİN

    Câzibedar fitne ve bastonlu dede…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.