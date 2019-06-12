Trump göç anlaşmasını yanlışlıkla ifşa etti

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ile müzakere ettiği göç anlaşmasına ilişkin detayları yanlışlıkla ifşa etti.

Beyaz Saray'ın önünde gazetecilere konuşan Trump, aslında anlaşmayla ilgili sorulara yanıt vermeyi reddetti. Ancak konuşması sırasında anlaşmanın detaylarının bulunduğu belgeyi elinde sallayınca, haber kuruluşları çekilen fotoğraflardan bazı bilgileri okuyabildi. Trump, geçen ayın sonunda Meksika'dan ithal edilen tüm ürünlere yüzde 5 ek vergi getireceğini, "yasadışı göçmen problemi çözülmezse" vergilerin aşamalı olarak artacağını söylemişti. Söz konusu belgede ise, birçok Latin Amerika ülkesinin bu ek vergi yükünden kurtulmak için alacağı bölgesel önlemlere atıf yapıldığı anlaşılıyor. 45 gün vakit Belgede Pazartesi günü Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard'ın kısmen duyurduğu plandaki gibi, 45 günlük bir süreden bahsedildiği de görülüyor. Ebrard, 45 gün içinde Meksika'dan ABD sınırına göçmen akışında azalma olmazsa, yeni önlemlerin alınabileceğini açıklamıştı. Ebrard ayrıca, eğer plan başarısız olursa Meksika'nın "güvenli üçüncü ülke" statüsü kazanacağı, dolayısıyla Meksika sınırından geçen göçmenlerin ABD'den değil Meksika'dan sığınma başvurusu yapacağını söylemişti. Meksikalı yetkililer, Guatemala sınırına da 6 bin sınır güvenliği personeli konuşlandırmak için düğmeye basmıştı. BBC Türkçe

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