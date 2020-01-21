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21 OCAK 2020 SALI - YIL: 50

Trump için hızlı bir yargı süreci öngörülüyor

21 Ocak 2020, Salı 09:22
ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'ın hazırladığı tasarıya göre, Başkan Donald Trump'ın yargılanacağı Senatodaki duruşmalarda davacı ve savunma taraflarına tezlerini ortaya koymaları için 24'er saat söz hakkı verildi.

Senato Çoğunluk Lideri McConnell, Trump'ın Senatoda yargılanmasına ilişkin temel usulleri ortaya koyan tasarıyı kamuoyuna açıkladı.

Söz konusu tasarıya göre Trump'ın azil yargılamasında savunma tarafı ile davacı tarafa, iki güne yayılmış şekilde toplam 24'er saat verildi. Buna göre çarşamba gününde itibaren Senato günlük 12'şer saat görev yapacak ve her iki tarafa argümanlarını senatörler önünde ortaya koyabilmeleri için 2 gün verilecek.

Tarafların tezlerini ortaya koymalarının ardından "jüri" görevi gören senatörler davacı ve savunma taraflarına sorularını yöneltebilecekler.

Beyaz Saray "hızlı yargılamadan" memnun

Trump'ın azli istemiyle iki maddeyi daha önce Temsilciler Meclisinde kabul eden Demokratlar McConnell'ın tasarısına şiddetle karşı çıkarken, Beyaz Saray ise Trump'ın hızlı bir yargı süreciyle aklanması için her iki tarafa da 24'er saat süre verilmesinden memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Bugün toplanacak olan Senato Genel Kurulunun, McConnell'ın tasarısını oylaması ve kabul etmesi bekleniyor.

Daha sonra söz konusu tasarıya göre çarşamba günü yeniden bir araya gelecek olan Senato Genel Kurulunda önce iki gün boyunca Demokrat savcı vekillerden oluşan davacı taraf, ardından da Trump'ın avukatları iki gün boyunca görüşlerini ortaya koyacaklar.

McConnell'ın tasarısında ayrıca, Senatodaki yargı sürecine herhangi bir yeni tanığın çağrılmasının gerekli olmadığı maddesi de yer aldı.

AA

Etiketler: Trump, hızlı, yargı, süreç
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