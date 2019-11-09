Trump'ın azil soruşturmasında muhbirin kimliği gizlenecek

Sosyal medya platformları Youtube ve Facebook, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile yaptığı telefon konuşmasının ardından azil soruşturması başlatılmasında rol oynayan muhbirle ilgili kimlik bilgilerinin platformlarında yer almayacağını duyurdu.

Washington Post’ta yer alan haberde, şirketlerin ‘zarar verici eylemler’ politikaları kapsamında muhbirin kimliğine ilişkin yazılı ve fotoğraflı içeriğin platformlarından engelleneceğini belirttiği söylendi. Söz konusu soruşturmalar kapsamında Trump, defalarca muhbirin kimliğinin açıklanmasını talep ederken, muhbirin avukatı ise Cuma günü bunun muhbire zarar verebileceğini söylemişti. Eylül ayından bu yana devam eden ve haftaya kamuya açık soruşturmaların başlayacağı azil soruşturması kapsamında ABD merkezli sosyal medya devleri Youtube ve Facebook, muhbirin kimliğine ilişkin içeriklerin platformlarında yer almayacağını duyurdu.

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