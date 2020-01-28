Trump'ın Orta Doğu Barış Planı ancak bu kadar olur!

ABD Başkanı Trump, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini açıkladı.

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