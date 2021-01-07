İngiltere İçişleri Bakanı Patel, Washington'da yaşanan "şiddet" olaylarına, ABD Başkanı Trump'ın sözlerinin yol açtığını söyledi.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, yerel medyaya yaptığı açıklamada, ABD Kongresi'ndeki olayları "hiçbir şekilde kabul edilemez" olarak nitelendirdi. "Başkan Donald Trump'ın yorumları doğrudan şiddete yol açtı, şu ana kadar bu şiddeti kınamadı" diyen Patel, bunun tamamen yanlış olduğunu belirtti. Trump'ın "dünkü şiddeti körüklemeye katkı sağlayan bir dizi yorumda bulunduğunu ve yaşananları durdurmak için hiçbir şey yapmadığını" savunan Patel, ABD'nin yoluna bakması ve iktidarın Trump'tan yeni başkan Joe Biden'a geçmesi gerektiğini ifade etti. AA

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