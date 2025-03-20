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21 MART 2025 CUMA - YIL: 56

Trump, işten çıkardığı binlerce federal çalışanı yeniden görevlerine iade etmeye çalışıyor

20 Mart 2025, Perşembe 15:34
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin federal hükümeti küçültme planı kapsamında işten çıkardığı deneme sürecindeki yaklaşık 25 bin federal hükümet çalışanını görevlerine iade etmeye çalıştığı bildirildi.

NBC News'ün haberine göre, iki federal yargıcın işten çıkarılan binlerce federal hükümet çalışanının görevlerine iade edilmesine hükmetmesinin ardından Trump yönetimi harekete geçti.

Mahkeme belgelerine göre, 18 bakanlık ve kurumdan yetkililer, bu kararlara uyarak işten çıkarılan deneme sürecindeki çalışanları geri almak için beyanname sundu.

Beyannamede işten çıkarılan federal çalışanların göreve iadesi için gösterilen çaba detaylı şekilde anlatıldı.

Görevlerine iade edilen çalışanların doğrudan işe dönmek için ilk aşamada idari izne çıkarılacakları belirtildi.

Mahkeme, çalışanların iadesi için gösterilen çabayı "anlamlı ilerleme" olarak nitelendirdi.

İşten çıkarmalar mahkemeye taşınmıştı

San Francisco Bölge Mahkemesi Yargıcı William Alsup, işten çıkarılan federal çalışanlarla ilgili davada Trump yönetimi aleyhinde karar vermişti.

Beyaz Saray'ın, federal çalışanları işten çıkarma yetkisinin bulunmadığını belirten Alsup, Gazilik İşleri, Tarım, Savunma, Enerji, İçişleri ve Hazine bakanlıklarındaki departmanlardan Trump yönetimi tarafından işten çıkarılanların derhal geri alınması talimatını vermişti.

Trump yönetiminin toplu işten çıkarmalarına karşı San Francisco'da görülen dava, ülke genelinde aynı konudaki birçok davadan sadece birini oluşturuyor.

ABD Başkanı Trump, göreve geldikten sonra Hükümet Verimlilik Departmanı (DOGE) üzerinden, federal kurumlarda çalışan binlerce kişinin işine son vermişti.

Özellikle yeni işe başlayanları kapsayan toplu işten çıkarmalar sonucu ülke genelinde birçok sendika ve kuruluş, Trump hükümetine dava açmıştı.

AA

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