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2 EKİM 2020 CUMA - YIL: 51

Trump'ta 'soğuk algınlığı'na benzer hafif belirtiler var

02 Ekim 2020, Cuma 20:34
Amerikan basınının, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumunda şu ana kadar ciddi bir sıkıntı yok.

Trump'ın soğuk algınlığına benzer belirtiler gösterdiğini belirten bir kaynak, başkanın çarşamba akşamı Minnesota mitingi dönüşü yorgun düşerek, uçakta uyuyakaldığını aktardı.

Beyaz Saray'dan başka bir kaynak ise, perşembe akşamından bu yana Trump'ın tedavi planının tartışıldığını aktardı. Yetkili, Trump'ın bir ulusa sesleniş konuşması yaparak, kendisinin hükümetin işleyişini aksatacak bir halde olmadığını gösterebileceğini bildirdi.

Başkan Yardımcısı Mike Pence'in testi "negatif"

Öte yandan Trump çiftinin Kovid-19'a yakalanmasının ardından, Başkanın iş yapamayacak duruma gelmesi halinde görevi devralacak Başkan Yardımcısı Mike Pence'in sağlık durumu da sorgulanmaya başlandı.

Pence'in Sözcüsü Devin O'Malley, Twitter'dan yaptığı açıklamada, uzun süredir Pence'in günlük olarak test yaptırdığını belirterek, "Bu sabah Başkan Yardımcısı Pence ve eşinin yaptırdığı Kovid-19 testi 'negatif' çıktı." bilgisini paylaştı.

O'Malley, Pence'in sağlık durumunun gayet iyi olduğunu vurgulayarak, "Pence, Trump'a acil şifalar diliyor." ifadesini kullandı.

Ayrıca Trump'ın danışmanlığını da üstlenen kızı Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner'in de yaptırdığı Kovid-19 testinin "negatif" çıktığı bildirildi.

Trump'a Demokrat rakibi Biden'dan "geçmiş olsun" mesajı

Trump'ın 3 Kasım seçimlerindeki rakibi Demokrat Joe Biden ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Cumhuriyetçi rakibine geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Biden, mesajında, "Eşim Jill ve ben Başkan Trump ve eşi Melania Trump'a acil şifalar diliyoruz. Başkan ve ailesinin sağlığı ve güvenliği için dua etmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Salı günkü canlı yayın tartışmasında Trump ile karşı karşıya gelen Biden'ın da bugün Kovid-19 testi yaptırması bekleniyor.

Trump ve eşi Melania Trump Kovid-19'a yakalanmıştı

ABD Başkanı Trump, gece saatlerinde Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada da Trump'ın doktoru Sean Conley'nin söz konusu testlerle ilgili resmi açıklaması paylaşılmıştı.

Açıklamada, Trump ile eşi Melania Trump'ın son yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bilgisine yer verilirken, "Şu anda hem Başkan hem de First Lady iyi durumdalar ve iyileşme sürecinde her ikisi de Beyaz Saray'ın içinde evde kalacaklar." ifadelerine yer verilmişti.

Trump, kısa süre önce danışmanlarından Hope Hicks'in Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisi ile eşinin karantina sürecine başlayacağını açıklamıştı.

Trump'ın yakın danışmanlarından Hicks, son dönemde ABD Başkanı'nın birçok seçim gezisinde yanında yer alan isimlerden biriydi.

AA

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