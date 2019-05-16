Trump'tan göçmenlik reformu

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (ABD) Donald Trump yeni göçmenlik reformunu perşembe günü açıklayacak. Yasa önerisi, Yeşil Kart çekilişini ortadan kaldırmayı ve liyakate dayalı bir sisteme öncelik vermeyi içeriyor. Ailevi nedenlerle verilen vizeler de azalacak.

Perşembe günü Beyaz Saray'da açıklanacak reform teklifi öncesi gazetecilere brifing veren bir üst düzey yetkili planın aynı zamanda sınır güvenliğini arttırmayı amaçladığını da duyurdu.

Plan her yıl yaklaşık 1,1 milyon oturum hakkı sayısında değişiklik öngörmüyor ancak oturum ve çalışma izinlerinin verilme kriterleri değişecek.

Halihazırda ABD'de de oturum için düzenlenen vizelerin yüzde 66'si ailevi sebeplerle yüzde 12'si ise başvuranların becerileri değerlendirilerek veriliyor.

Yeni plan ise yaklaşık 50 bin kişiye oturma hakkı sağlayan Yeşil Kart çekilişini tamamen ortadan kaldırmayı ve verilen vizelerin yüzde 57'sinin liyakat sistemiyle dağıtılmasını hedefliyor. Ailevi sebeplerle verilen vizelerin oranının ise yüzde 33'e düşmesi bekleniyor.

Aynı şekilde insani sebepler nedeniyle çıkarılan ABD vizeleri de yüzde 22'den yüzde 10'a düşecek.

Ancak Trump'ın açıklayacağı reform planını Kongre'de zorlu bir süreç bekliyor. Demokrat Partililer'in yanı sıra bazı Cumhuriyetçi vekillerin reformu veto etmesi bekleniyor.

Donald Trump, Başkanlık koltuğuna oturduktan sonraki yaptığı ilk "Birliğin Duruşması" konuşmasında 4 adımlı 'göçmenlik reformu'nu duyurmuştu. ABD Başkanı, planın 3. adımını oluşturan Yeşil Kart çekilişi hakkında "Vize çekilişini kaldırıyoruz. Beceri temelli bir sisteme geçme zamanımız geldi. Dördüncü ve son olarak da göçmen zincirini sona erdirerek çekirdek aileyi koruyacağız." diyerek yasal olarak oturma izni alan bir kişinin daha sonra aile fertlerini de bu ülkeye getirmesine olanak sağlayan programın sona erdirileceğini belirtmişti.