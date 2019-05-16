"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Trump'tan göçmenlik reformu

16 Mayıs 2019, Perşembe 21:35
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (ABD) Donald Trump yeni göçmenlik reformunu perşembe günü açıklayacak. Yasa önerisi, Yeşil Kart çekilişini ortadan kaldırmayı ve liyakate dayalı bir sisteme öncelik vermeyi içeriyor. Ailevi nedenlerle verilen vizeler de azalacak.

Perşembe günü Beyaz Saray'da açıklanacak reform teklifi öncesi gazetecilere brifing veren bir üst düzey yetkili planın aynı zamanda sınır güvenliğini arttırmayı amaçladığını da duyurdu.

Plan her yıl yaklaşık 1,1 milyon oturum hakkı sayısında değişiklik öngörmüyor ancak oturum ve çalışma izinlerinin verilme kriterleri değişecek.

Halihazırda ABD'de de oturum için düzenlenen vizelerin yüzde 66'si ailevi sebeplerle yüzde 12'si ise başvuranların becerileri değerlendirilerek veriliyor.

Yeni plan ise yaklaşık 50 bin kişiye oturma hakkı sağlayan Yeşil Kart çekilişini tamamen ortadan kaldırmayı ve verilen vizelerin yüzde 57'sinin liyakat sistemiyle dağıtılmasını hedefliyor. Ailevi sebeplerle verilen vizelerin oranının ise yüzde 33'e düşmesi bekleniyor.

Aynı şekilde insani sebepler nedeniyle çıkarılan ABD vizeleri de yüzde 22'den yüzde 10'a düşecek.

Ancak Trump'ın açıklayacağı reform planını Kongre'de zorlu bir süreç bekliyor. Demokrat Partililer'in yanı sıra bazı Cumhuriyetçi vekillerin reformu veto etmesi bekleniyor.

Donald Trump, Başkanlık koltuğuna oturduktan sonraki yaptığı ilk "Birliğin Duruşması" konuşmasında 4 adımlı 'göçmenlik reformu'nu duyurmuştu. ABD Başkanı, planın 3. adımını oluşturan Yeşil Kart çekilişi hakkında "Vize çekilişini kaldırıyoruz. Beceri temelli bir sisteme geçme zamanımız geldi. Dördüncü ve son olarak da göçmen zincirini sona erdirerek çekirdek aileyi koruyacağız." diyerek yasal olarak oturma izni alan bir kişinin daha sonra aile fertlerini de bu ülkeye getirmesine olanak sağlayan programın sona erdirileceğini belirtmişti.

Euronews Türkçe

Etiketler: Trump, göçmen, reform
Okunma Sayısı: 49
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Cezayir'de yolsuzluk soruşturması

    Yıldız futbolcudan 'Umre' paylaşımı

    Koalisyon güçleri Sana'ya saldırdı: 4 ölü, 48 yaralı

    DP İstanbul seçimine katılmayacak

    Avusturyalı milletvekili yasağa tepki için başörtüsü taktı

    Maduro'ya göre Trump bir 'saldırgan'

    Mültecilere iftarda roket saldırısı: 10 ölü

    İran: ABD'nin yaptırımları ekonomik terördür

    Maduro: Demokrat muhaliflerle görüşüyoruz

    Ankara'da bayramlarda ulaşım ücretsiz olacak

    Çin'de bina çöktü; 5 kişi öldü

    TCMB Yıl sonu Dolar/TL beklentisi 6.431

    Rahmet ayı sigaradan kurtulmak için bir fırsat

    Dilucu Gümrük Kapısı'nda silahlı saldırı

    ‘Ham karpuz timleri’ bu sene de devriyede

    Reina saldırısı davasında iki kişi tahliye edildi

    Büyükçekmece Belediye Başkanı: Türk belediyeciliği iflas etmiştir

    2019 yılı yaş çay alım fiyatı 2 lira 90 kuruş

    Finlandiya'da camiye el bombası atan saldırgan aranıyor

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Cevher İLHAN

    “Örtülü OHAL rejimi”
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP hiç bu kadar...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Beyler! Dilinize lütfen hâkim olun!
    Genel

    Nur sevdalılarını bekliyoruz
    Ahmet BATTAL

    Siyasetin finansmanı ve kayıt dışılık
    Ali FERŞADOĞLU

    Adalet gününden korkalım
    Faruk ÇAKIR

    Bu futbolcu alkışlanır
    Genel

    WhatsApp yetkilileri uyarıldı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.