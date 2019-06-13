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13 HAZİRAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Trump'tan Polonya'ya asker gönderme planı

13 Haziran 2019, Perşembe 09:06
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Polonya’ya bin asker göndermeyi planladığını açıklarken, Almanya’yı Rus doğal gazına bağımlı hale gelmemesi konusunda uyardı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Washington'da buluşan Trump, Polonyalı liderin ziyareti ve 32 ila 35 adet Amerikan yapımı F-35 savaş uçağı alımında anlaşmayı kutlamak için Beyaz Saray'ın üzerinden F-35 uçakları uçurdu.

Almanya’da 50 bin ABD askerinin bulunduğunu söyleyen Trump, bunların bininin Rusya’nın 'saldırı potansiyeli'ne karşı Polonya’ya gönderilebileceğini belirtti. Açıklamasının devamında Trump, “Umarım Rusya Polonya’ya saygı çerçevesinde yaklaşır” dedi.

Rusya’nın Kırım ilhakı sonrasında ABD, Ukrayna’nın komşusu Polonya’ya NATO ittifakı çerçevesinde halihazırda asker göndermişti. Başkan Trump konuyla ilgili, “[Polonyalılar] her şeyin ortasında kalıyorlar. Kötü bir şey olduğunda bu durumdan ilk etkilenen Polonya oluyor. Umarım Polonya, Rusya ve Almanya birbiriyle iyi geçinir.” ifadelerine yer verdi.

Trump: Rusya'nın doğal gaz boru hattı projesine karşı yaptırımlar düşünüyorum

ABD Enerji Bakanı Rick Perry ise, iki liderin buluştuğu Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, “ABD ve Polonya, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) anlaşmasının uzatılması gibi birkaç anlaşma imzaladı.” dedi.

Diğer yandan Başkan Trump, Rusya’nın ‘Kuzey Akım 2’ adlı doğal gaz boru hattı projesine karşı yaptırım uygulamayı düşündüğünü söyleyerek Almanya’yı, enerji bakımından Rusya’ya bağımlı olmaması konusunda uyardı.

Rusya, 'Kuzey Akım 2' adlı doğal gaz projesiyle Doğu Avrupa, Kuzey ülkeleri ve Baltık Denizi’nden geçen doğal gaz boru hattının yapımına devam ediyor. Bu projeyle Almanya gibi Kuzey Avrupa ülkelerinin Rusya’ya enerji bağımlılığı artacak.

Euronews Türkçe

Etiketler: Polonya, ABD, Almanya, Rusya, doğal gaz
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