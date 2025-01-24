Trump’tan Putin’e: Savaşa son verin

ABD Başkanı Trump, Truth Social adlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Putin’e hem çağrıda hem uyarıda bulundu.

Trump, açıklamasında, Rusya’ya zarar vermek istemediğini, Rus halkını sevdiğini ve Rusların 2. Dünya Savaşı’nda ABD’ye yardım ettiğini kaydederek, bununla beraber Rusya-Ukrayna savaşının artık sona ermesinin zamanının geldiğini belirtti. Putin’e çağrıda bulunan Trump, şu ifadeleri kullandı: “Şimdi uzlaşın ve bu saçma savaşı durdurun. Yoksa işler daha da kötüye gidecek. Eğer yakın zamanda bir anlaşma yapmazsak, Rusya’ya yaptırım uygulamaktan ve Rusya’dan ABD’ye satılan her şeye yüksek düzeyde gümrük vergisi uygulamaktan başka çarem kalmayacak.” AA

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