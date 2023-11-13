Tüm dünyaya çağrı üstüne çağrı! Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde hizmetler durdu: 6'sı prematüre bebek 20 kişi öldü

İsrail ordusu tarafından kuşatılan ve yakıt krizinin yaşandığı Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde elektrik kesintisi ve hizmetlerin durması nedeniyle 6'sı prematüre bebek olmak üzere toplam 20 kişi vefat etti.

Gazze insani bir felaket yaşanıyor! Cesetler çürümeye başladı; Hastalar ölüme terk ediliyor!

Gazze'ye dikkat çektiği için ölüm tehditleri alıyor!

Gazze’de çatışmalara derhal ara verilsin

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, 38. gününde şiddetlenerek sürüyor.

Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, yaptığı açıklamada, tıbbi malzeme yetersizliği ve elektrik kesintisi nedeniyle dün yoğun bakımdan ve diğer servislerden 7 hastanın öldüğünü belitti.

Yoğun bakımdaki 6 prematüre bebek ile 9 yaralı ve hastanın da hayati ekipmanlarda yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle vefat ettiğini aktaran Ebu Silmiyye, üç gün önce İsrail ordusu tarafından kuşatılan hastanede şu ana kadar yaşamını yitirenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini kaydetti.

İsrail'in yakıt girişine izin vermemesi neticesinde bu ölümlerin yaşandığına dikkati çeken Ebu Silmiyye, hastanede hayatları tehlike altında olan 33 prematüre bebeğin daha bulunduğunu söyledi.

Ebu Silmiyye, hastaneye sağlanan 300 litre yakıtın reddedildiği iddialarına ilişkin ise "Yalan ve iftiradan ibaret." ifadesini kullanarak, İsrail'in teklif ettiği yakıtın "hastanenin jeneratörlerini yalnızca 15 dakika çalıştırabileceğini" söyledi.

Hastanedeki sağlık ve idari personelin az miktardaki bu yakıtın teslim alınması durumunda hedef alınmaktan korktuğunu dile getiren Ebu Silmiyye, İsrail tarafından, hastaneye yakıtın Uluslararası Kızılhaç veya herhangi bir uluslararası kuruluş aracılığıyla ulaştırılmasını istediklerini aktardı.

Sınır Tanımayan Doktorlar: Şifa Hastanesi'nin etrafında tedavi bekleyen yaralıları içeri alamıyoruz

Sınır Tanımayan Doktorlar'ın (MSF), X sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail'in ablukası ve yoğun saldırıları altındaki Şifa Hastanesi'ne ilişkin paylaşım yapıldı.

Hastanedeki bir MSF çalışanından son durumla ilgili edinilen bilginin ardından yapılan paylaşımda, hastanede elektrik, su ve gıdanın olmadığı, solunum cihazları çalışmadığı takdirde insanların birkaç saat içinde vefat edeceği aktarıldı.

Paylaşımda, "(Gazze'deki) Şifa Hastanesi'nin yanı başındaki hastalara giden ambulansa saldırdılar. Hastanenin etrafında tedavi bekleyen yaralıları içeri alamıyoruz." ifadesine yer verildi.

Hastalara saldıran keskin nişancının olduğu belirtilerek, saldırılar sonucu yaralanan 3 kişinin ameliyat edildiği bildirildi.

Paylaşımda, "Durum çok kötü ve insanlık dışı. Kapalı bir alan ve kimse bizimle ilgili bir şey bilmiyor." ifadesi kullanıldı.

Şifa Hastanesi'nde yaralı hastalar ve sağlık ekiplerinin bulunduğu aktarılan paylaşımda, "Bize garanti verirlerse ve önce hastaları tahliye ederlerse biz de hastaneyi tahliye ederiz." denildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Yakıt eksikliği nedeniyle her geçen dakika hastalar ölüyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun karadan saldırılarını giderek yoğunlaştırdığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gözlerin çevrildiği Şifa Hastanesi'ndeki duruma ilişkin bilgi verdi.

Gazze'de kısıtlı imkanlarla, internet kesintisi altında çalışan hastanelerle iletişim tamamen kesildiği için son üç gündür ölü sayısını güncelleyemediklerini belirten Kudra, İsrail ordusunun "Şifa Hastanesi'ni kuşatmadığı ve isteyenlerin doğu kapısından güvenli biçimde ayrılabileceği" yönündeki iddialarını yalanladı.

"Hastanedeki bir binadan diğerine geçmek dahi mümkün değil"

Kudra, "Şifa Hastanesi son üç gündür elektrik kesintisi nedeniyle hizmet dışı. İsrail ordusu Şifa Hastanesi'ni kuşatmış durumda. Hastanenin doğu ve güney çıkışlarında tanklar var, giriş-çıkışlara izin vermiyor. Hastanenin bahçesi keskin nişancılar tarafından hedef alınıyor. Bu tıbbi kompleksin içinde bir binadan diğer binaya geçmek dahi mümkün değil. " dedi.

Şu ana kadar bir tane bebeğin nakledilmesini dahi sağlanamadı

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari'nin "yenidoğan bölümünde kuvözlerdeki bebeklerin nakledilmesi için uluslararası kuruluşlarla çalıştıkları" şeklindeki açıklamasına işaret eden Kudra, Şifa Hastanesindeki yenidoğan bölümünde kuvözlerdeki bebeklerin Gazze Şeridi dışına nakledilmesi için üç gündür uluslararası kuruluşlardan haber beklediklerini ancak şu ana kadar bir tane bebeğin nakledilmesinin dahi sağlanamadığını vurguladı.

Kudra, hastanede üç gündür yakıt eksikliği nedeniyle hayat kurtaracak tıbbi makinelerin çalışmadığına işaret ederek, "Şifa Hastanesi'nde yakıt eksikliği karşısında hayat kurtaracak tıbbi makineler çalışamıyor. Tedavi gören yaralılara ve yoğun bakım ünitesindeki hastalara sağlık hizmeti sağlayamadığımız için her geçen dakika insanlar ölüyor." şeklinde konuştu.

Tüm dünyaya çağrı

Çok uluslu kurum ve kuruluşların tamamıyla iletişim kurduklarına dikkati çeken Kudra, şunları kaydetti:

"Bizler tüm uluslararası kuruluşlara ulaşıyoruz. Şu ana kadar bize yeterli, uygulanabilir veya Gazze'deki hastalara sağlık hizmeti sağlayabilecek herhangi bir çözüm üretilemedi. Tüm dünyaya, sağlık hizmeti sağlayabilmemiz için Gazze'ye ve Şifa Hastanesi'ne saldırıların durdurulması çağrımızı yineliyoruz."

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, cumartesi akşamı düzenlediği basın toplantısında, Şifa Hastanesi'nin kuşatılmadığını ileri sürmüştü.

Hagari, Şifa Hastanesi'nin doğu kapısının ayrılmak isteyen Gazzeliler için açık olduğunu ileri sürmüştü.

Şifa Hastanesi personeliyle doğrudan ve düzenli olarak konuştuklarını öne süren Hagari, "hastanenin pediatri bölümündeki bebeklerin daha güvenli bir hastaneye ulaştırılmasına yardımcı olacaklarını" söylemişti.

Şifa Hastanesi'nin avlusunda yüzlerce ceset birikti

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Ebu er-Riş, yaptığı açıklamada, Şifa Hastanesi'ndeki insani duruma ilişkin bilgi verdi.

Ebu er-Riş, "İsrail güçleri yüzlerce cesedin yığıldığı Şifa Hastanesi'nin avlularını hedef alıyor, buradaki durum bir salgının ve gerçek bir felaketin habercisi." dedi.

Hastanedeki insani durumun boyutuna dikkati çeken Ebu er-Riş, "Gazze Şeridi'nin en büyük hastanesi Şifa Tıp Kompleksi'nde durum çok tehlikeli, insanlar yaralı olmalarına rağmen hastaneyi terk etmeye zorlanıyor, biz, hastalarımız hastaneden tahliye edilirken güvenliklerinin sağlanması gerektiğini defalarca talep ettik." diye konuştu.

DSÖ: Şifa Hastanesi'nde durum çok vahim

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun hedef aldığı Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

DSÖ'nün Şifa Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarıyla yeniden iletişime geçmeyi başardığını belirten Ghebreyesus, "Şifa Hastanesi'nde durum çok vahim. Hasta ölümlerinde feci oranda artış var. Ne yazık ki hastane artık hastane olarak hizmet veremiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bombardıman nedeniyle Kudüs Hastanesi'ndeki hastaların tahliyesi yapılamıyor

Filistin Kızılayı, İsrail'in saldırıları ve çevresindeki çatışmalar nedeniyle Kudüs Hastanesi'ndeki hastaların ve sağlık personelinin tahliyesi için gönderilen konvoyun İsrail’in aralıksız bombardımanı nedeniyle geri dönmek zorunda kaldığını duyurdu.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Kızılay ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) eşliğindeki tahliye konvoyunun, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus'tan Kudüs Hastanesi'ne doğru yola çıktıktan sonra geri dönmek zorunda kaldığı bildirdi.

Açıklamada, Kudüs Hastanesi’nin bulunduğu Tel el-Heva Mahallesi'ndeki aralıksız bombardıman ve tehlikeli durum nedeniyle konvoyun bunu yapmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Hastanedeki insanlar, yiyecek, su ve elektrik olmadan kuşatılmış durumda

Hastaneden tahliye edilemeyen sağlık ekibi, hastalar ve ailelerinin, yiyecek, su ve elektrik olmadan hastanede kuşatılmış durumda kaldıkları vurgulandı.

Filistin Kızılayı, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin elektrik olmaması ve yakıtının tükenmesi nedeniyle hizmet dışı kaldığını duyurmuştu.

"Şifa Hastanesi'ndekileri tahliye edecek güvenli yer yok"

Gazze Hastaneler Genel Müdürü Muhammed Zakut, düzenlediği basın toplantısında, Şifa Hastanesi'ndeki insani duruma ilişkin bilgi verdi.

"Yaralıları, hastaları ve prematüre bebekleri Şifa Hastanesi'nden taşıyacak güvenli bir yer yok. Hastaneden çıkamayan yüzlerce yaralı var." diyen Zakut, dün Mısır'a "yaralıların, hastaların ve yenidoğanların ambulanslarla tahliye edilmesi" çağrısında bulunduklarını söyledi.

Zakut, "Yakıtın tükenmesi, elektriğin kesilmesi ve sağlık hizmetlerinin verilememesi nedeniyle hastanede tedavi altında olan aralarında çocukların da olduğu 32 hasta şehit oldu." dedi.

İsrail'in hastaneye 300 litre yakıt tedariki yönündeki açıklamasını "dünyayla alay etmek" olarak nitelendiren Zakut, teklif edilen miktarın hastanenin sadece bir saatlik ihtiyacını giderebileceğini vurguladı.

UNRWA: Gazze'deki insani operasyonlar 48 saat içinde duracak

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörlüğü, yakıt tedarik edilmediği için 48 saat içinde insani operasyonlarının duracağını bildirdi.

UNRWA Gazze Direktörü Thomas White, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Gazze'ye yakıt girişine izin verilmediği için insani operasyonlar 48 saat içinde duracak. Gazze'ye 7 Ekim'den beri yakıt verilmiyor. İkisi de hayat kurtaracak: Hastane için mi yoksa temiz su için mi yakıt kullanılması, zor bir karar. Ne yazık ki bu farazi bir soru değil." ifadesini kullandı.

White, son üç haftadır İsrail ve UNRWA'nın yakın koordinasyonuyla Mısır sınırındaki bir akaryakıt deposundan yakıt aldıklarını ancak "bu yakıt deposunun da şimdi boş olduğunu" duyurdu.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana aralıksız saldırdığı ve ablukayı sıkılaştırdığı Gazze Şeridi'nde, yaklaşık 1,5 milyon insan göçe zorlandı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Gazze'de durumlar insani bir felaketin uçurumuna hızla yaklaşıyor

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze'de sivillerin güneye geçiş sürecindeki tehlikeler nedeniyle oldukça endişeli olduklarını duyurdu.

ICRC'den yapılan yazılı açıklamada, ekipleri ve iletişim biriminde çalışan görevlilerinin ailelerini arayan ve yardım isteyen birçok kişiyle telefon görüşmesi gerçekleştirildiği kaydedildi.

Gazze'de temizlik malzemeleri, su, gıda ve barınak gibi zorunlu ihtiyaçlardan mahrum 100 bin kişinin bulunduğu belirtilen açıklamada, "Gazze'de durumlar, insani bir felaketin uçurumuna hızla yaklaşıyor." ifadesi kullanıldı.

Batı Şeria'da bir kişi İsrail askerlerince açılan ateş sonucu öldü

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bir kişinin İsrail askerlerince açılan ateş sonucu öldüğü bildirildi.

Filistin devlet televizyonunda yayımlanan habere göre, 50'li yaşlardaki taksi şoförü, aracıyla seyir halindeyken açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi.

İsrail güçlerinin 7 Ekim'den beri gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 2 bin 520'ye çıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 50 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.

Bu operasyonlarda 50 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, bu kişilerin El Halil, Kudüs, Ramallah, Eriha, Nablus, ve Cenin kentlerinden olduğu bildirildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 2 bin 520'ye çıktığı kaydedildi.

Filistin Kızılayı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin her yönüne İsrail tanklarının ve askerlerinin konuşlandığını duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da sürdürdükleri şiddet olaylarında 188 Filistinliyi öldürdü, bazılarının durumu kritik olmak üzere yaklaşık 2 bin 500 kişiyi yaraladı.

İsrail ordusu, Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir binayı yerle bir etti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı’nda bir binayı bombalaması sonucu ölenlerin ve yaralananların olduğu bildirildi.

Gazze’deki İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in Cibaliya Mülteci Kampı’nı hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Cibaliya Mülteci Kampı’nın orta kesimlerindeki El-Hulefa Mahallesi'nde bir binayı bombalaması sonucu ölenlerin ve yaralananların olduğu ifade edildi.

Binanın 5 katlı olduğu, İsrail saldırısıyla yerle bir edildiği ve binanın çevresindeki evlerin de yıkıldığı aktarıldı.

Görgü tanıkları, bombalanan alandan bir kişinin cenazesi ve 10 yaralının çıkarıldığını kaydetti.

Filistin Kızılayı: İsrail'in ambulansları vurması nedeniyle yaralılara ve enkaz altındakilere ulaşamıyoruz

Filistin Kızılayı, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze’nin kuzeyinde çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığına ve acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyan onlarca yaralı bulunduğuna ilişkin çok sayıda telefon aldıklarını ancak İsrail güçlerinin ambulansların ulaşımını engellendiği ve hareket etmeye çalışan herkesi hedef aldığını belirtti.

Açıklamada, İsrail'in saldırılarını sürdürerek erişimi engellediği bölgeler arasında, Er-Rimal bölgesinin güneyi ve kuzeyinin bir kısmı, Şati Mülteci Kampı, Beyt Lahiya’nın batısı, Et-Tevam, El-Kerame, Şifa Hastanesi çevresi, Nasr Hastanesi, Rantisi Hastanesi ve Tel el-Heva bölgelerinin bulunduğu aktarıldı.

Kuşatma altındaki bölgede hizmet veren sadece 3 hastanenin kaldığı, onların da ciddi derecede yakıt, tıbbi malzeme ve ilaç sıkıntısı çektiği vurgulandı.

Kuzey bölgeleri başta olmak üzere Gazze Şeridi’ndeki insani durumun hızla ve dramatik bir şekilde kötüleşmeye devam ettiği kaydedilen açıklamada, sağlık ekiplerinin yaralılara güvenli şekilde ulaşmasına izin verilmesi için uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yapıldı.

BM: Gazze'deki binalarımızdan birinin vurulması bölgede güvenli yer olmadığının göstergesi

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, yaptığı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan UNRWA'nın misafirhanesinin, İsrail güçlerinin dün denizden düzenlediği saldırılar nedeniyle ağır hasar aldığını aktardı.

Lazzarini, "İsrail güçlerinin Gazze'nin güneyindeki BM binasına düzenlediği bu son saldırının bölgede güvenli bir yer bulunmadığının yeni bir göstergesi" olduğunu ifade etti.

UNRWA yetkilisi, Refah'ta bulunan BM çalışanlarının saldırıdan 90 dakika önce binayı terk ettiğini doğruladı.

İsrail saldırıları nedeniyle misafirhanede ağır hasar oluştuğu, personelden herhangi bir yaralanma ise yaşanmadığı aktarıldı.

İsrail'in Lübnan'da gazetecilerin bulunduğu bölgeyi roketle vurması sonucu bir kişi yaralandı

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerine düzenlediği saldırı hakkında bilgi verildi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın Yarun beldesinde bulunan ve bölgedeki çatışmaları takip eden bir grup gazetecinin yakınına roketle saldırı düzenledi.

Al Jazeera televizyon kanalının haberine göre kanal bünyesinde görev yapan kameraman İsam Mevasi hafif yaralandı.

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Al Akhbariya gazetesinin sosyal medya hesabından olay yerine dair fotoğraflar paylaşıldı.

Görüntülerde roketlerin televizyon kanallarına ait canlı yayın araçlarının hemen yanına düştüğü görüldü.

Hizbullah, Lübnan sınırındaki İsrail askerlerine güdümlü füzelerle saldırı düzenledi

Hizbullah, İsrail-Lübnan sınırında yaşanan çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde konuşlu bir grup İsrail askerine güdümlü füzelerle saldırı düzenlendiği belirtilen açıklamada, hedeflerin tam isabetle vurulduğu ifade edildi.

Hamas: İsrail gerçek olmayan "hayali ilerleme" propagandası ile psikolojik savaş yürütüyor

Hamas'ın internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, İsrail'in, Gazze Şeridi'ne giren kara güçlerinin birkaç cephede dikkate değer ilerleme kaydettiğini duyurmasını "hayali ilerleme" olarak değerlendirdi.

Berhum, İsrail'in Gazze Şeridi'nde "hayali ilerleme" propagandası yapmaya ve kendi halkına karşı "psikolojik savaş" yürütmeye çalıştığını belirtti.

Filistin direnişinin istikrarlı ve yükselişte olduğunu, mücadeleyi tam bir farkındalık, anlayış ve yetenekle yönettiğini ve sahanın yönetiminin direnişin kontrolü altında olduğunu kaydeden Berhum, İsrail tanklarının sınırlı bölgelerde var olmasının sahada kontrolü sağladığı anlamına gelmediğini ifade etti.

Berhum, Gazze'deki direnişin günün her saatinde nitelikli ve yaratıcı operasyonlar yürüttüğünü, tüm cephelerde İsrail tanklarını ve zırhlı araçlarını imha etmeyi ve İsrail askerlerini öldürmeyi sürdürdüğünü vurguladı.

İsrail ile çatışan Hizbullah, bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalar ve yeni saldırılar hakkında açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Ali Mehdi Sayfeddin isimli bir Hizbullah mensubunun Kudüs için hayatını kaybettiği" ifade edildi.

Hizbullah ayrıca, İsrail işgali altında bulunan Şebaa Çiftlikleri'ndeki Ramta askeri noktasına saldırı düzenlediğini duyurdu.

Açıklamada, "uygun silahlarla gerçekleştirilen saldırıda, hedeflerin tam isabetle vurulduğu" ifade edildi.

İsrail askerleri, Gazze'de harabeye çevirdikleri bir okulda "kutlama" yaptı

İsrail askerlerinin kutlaması, İsrail ordusu tarafından yapılan bir açıklamayla birlikte yayınlanan videoda görüldü.

Ordu açıklamasında, Givati ​​​​Tugayı askerlerinin Gazze Şeridi'nin göbeğindeki çatışmalar sırasında eğitimlerini tamamlamaları üzerine, "rozet dağıtım töreniyle kutlama yapıldığı" belirtildi.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, kutlama yapılan binanın Gazze’deki Filistin Eğitim Bakanlığına bağlı bir okul olduğu ortaya çıktı.

Görüntülerde, İsrail askerlerin, iki İsrail bayrağı ile Givati Tugayı’nın bayrağını astıkları okulun içinde dans ederek kutlama yaptıkları görüldü.

Saldırılar nedeniyle okulda büyük hasar oluştuğu dikkati çekti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 45’i Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda olmak üzere 363’ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 180’i aştı, bu kişilerin en az 4 bin 609'unu çocuklar ve 3 bin 100'ünü kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 186 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 73 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.