Gazze insani bir felaket yaşanıyor! Cesetler çürümeye başladı; Hastalar ölüme terk ediliyor!

FİLİSTİN SAĞLIK BAKANI, BAŞTA ŞİFA HASTANESİ OLMAK ÜZERE GAZZE’DEKİ HASTANELERDE FELAKET YAŞANDIĞINI, HASTALARIN TEDAVİ OLAMADIĞI İÇİN ÖLÜME TERKEDİLDİĞİNİ AÇIKLADI.

Gazze'ye dikkat çektiği için ölüm tehditleri alıyor!

Gazze’de çatışmalara derhal ara verilsin

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, başta Şifa Hastanesi olmak üzere Gazze’deki hastanelerde felaket yaşandığını, hastaların tedavi olamadığı için ölüme terkedildiğini belirtti. Hastanelerde bir felaket yaşandığına dikkati çeken Keyle, “Böbrek hastası çocuklar ve yaşlılar tedavi göremedikleri için ölüyor. Şifa Hastanesinde elektrik ve tıbbi malzeme eksikliğinden şu ana kadar 2’si yeni doğan bebek 12 hasta hayatını kaybetti.” ifadesini kullandı.

Keyle, Rantisi ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerinde tedavi gören 3 bin kanser hastasının İsrail tarafından hastanelerden çıkarıldıkları için ölüme terkedildiğini, hamile kadınların gerekli sağlık hizmetini alamadığı için tehlike altında olduğunu kaydetti. İstanbul- aa

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Cesetler çürümeye başladı



Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle,, “Hastaların hayatını tehdit eden ve bir sağlık felaketinin yaşanmasına neden olabilecek diğer bir husus ise doktorların, hastanedeki 100 naaşı (saldırılar nedeniyle) defnedememiş olması. Doktorların söylediğine göre, hastane bahçesindeki bu cesetler çürümeye başladı ve sokak köpekleri bu naaşların bir kısmını parçaladı. Ayrıca, hastane içinde biriken tıbbi atıklar da büyük bir sorun teşkil ediyor.” ifadelerini kullandı. İstanbul - aa

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Gazze insanî bir felaketin uçurumuna hızla yaklaşıyor



Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze’de sivillerin güneye geçişleri sürecindeki tehlikelerden dolayı oldukça endişeli olduğunu duyurdu.

ICRC, tarafından yapılan yazılı açıklamada, ekipleri ve iletişim biriminde çalışan görevlilerinin ailelerini arayan ve yardım isteyen birçok kişiyle telefon görüşmesi yapıldığı kaydedildi. Gazze’de temizlik malzemeleri, su, gıda ve barınak gibi zorunlu ihtiyaçlardan mahrum 100 bin kişi olduğunun belirtildiği açıklamada “Gazze’de durumlar, insani bir felaketin uçurumuna hızla yaklaşıyor.” ifadesi kullanıldı. İnsanların gitmeleri istenen güney bölgesine ilişkin ise “Gazze’nin güney bölgesi, üzerlerindeki kıyafetler dışında hiçbir şey olmadan gelen çok sayıda insanın ihtiyaçlarını karşılayacak donanımdan yoksundur ve alınan insani yardım miktarı da tamamen yetersizdir.” bilgisine yer verildi. Gazze - aa