Tunus da yanıyor

Tunus’ta dün akşam başlayan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Başkent Tunus’un yakınlarında yer alan Ben Arus’taki Bukernin Dağı'nı kaplayan ormanlık alanda başlayan yangını söndürme çalışmalarına Tunus Sivil Savunma Müdürlüğüne bağlı birlikler ve askerler katıldı. Tunus Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Muaz Teria, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yangın söndürme araçlarının yerleşim alanlarının yakınına yerleştirildiğini, çalışmaların askerlerin de yardımıyla devam ettiğini aktardı. Yangında herhangi bir can kaybı olmadığı ve evlerin zarar görmediği bilgisini veren Teria, yangının ormanın güney bölgesine doğru yayıldığını kaydetti. Tunus Ulusal Trafik Güvenliği Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise yangının başkent Tunus’u güney bölgesindeki kentlere bağlayan A1 otobanının yakınına kadar geldiği belirtilerek, sürücülere yangından kaçan hayvanların yola çıkabileceği uyarısında bulunuldu. AA

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