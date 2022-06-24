"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 HAZİRAN 2022 CUMA - YIL: 53

Tunus eski Başbakanı gözaltına alındı

24 Haziran 2022, Cuma 12:36
Tunus'ta eski Başbakan Hammadi el-Cibali'nin gözaltına alındığı bildirildi.

Eski Başbakan Cibali'nin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, "Eski Başbakan Hammadi el-Cibali, emniyet ekipleri tarafından telefonuna el konularak, gözaltına alındı ve bilinmeyen bir yere götürüldü." ifadelerine yer verildi.

Cibali'nin ülkenin doğusundaki Susa kentinde gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, Cibali'nin birkaç ay önce pasaportla başvuruda bulunarak yenilemek istemesine rağmen alamadığı kimlik kartı olmadığı gerekçesiyle gözaltına alındığına işaret edildi.

Cibali'nin ailesi de Hammadi'nin fiziksel ve psikolojik sağlığına gelecek herhangi bir olumsuzluktan dolayı doğrudan Cumhurbaşkanı Kays Said'i sorumlu tutacağına dikkat çekilen açıklamada, insan hakları kuruluşlarına da "ülkedeki insan hakları ihlallerine varan uygulamalara" karşı durmaları çağrısında bulunuldu.

Tunus'ta 2011-2013 yıllarında başbakanlık yapan Hammadi Cibali, Nahda Hareketi'ne yakınlığıyla biliniyor.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in geçen yıl açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

25 Temmuz 2021'de parlamentonun çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

AA

Okunma Sayısı: 244
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Abüzer

    24.6.2022 13:56:25

    Askeri cunta tıpki Türkiyedeki gibi iş başında

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Tunus eski Başbakanı gözaltına alındı

Japonya'da on binlerce kişinin bilgileri kayboldu

Zelenskiy: Bu bir zaferdir - 120 gün, 30 yıl bekledik

Bakan Kirişci: Büyük ölçüde sıkıntı giderildi

Ukrayna, AB’ye adaylık statüsü aldı - Tarihi ve zorlu sürecin detayları ve arka planı...

6. Yargı Paketi kabul edildi

En büyük israf devlette

Geçen seneyle aynı noktadayız

Çay üreticilerinin ölüm fermanı

Marmaris'teki orman yangınının faili yakalandı

Şoygu: Koşullar bizi savaşa hazırlık tedbirlerine zorluyor

BM'den "Taliban ile diyalog" çağrısı

İsrail ile ilişkilerde 'büyükelçi' adımı

Kurban kesimi en az yüzde 25 azalır

7.yüzyıldan kalma cami bulundu

Gıdada fiyat artışı yüzde 170’i geçti

‘Sansür yasası’nın TBMM’de görüşülmesi ertelendi

Akaryakıt fiyatları için DP’den teklif

Şehit Uzman Çavuş Sercan Baş ebedi yolculuğuna dualarla uğurlandı

İngiltere: Ukrayna'daki limanlardan tahıllar çıkartılmazsa ciddi bir açlığa sebep olacak

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

“Coğrafî teminat olmadı, sürgün verelim!”
Ali FERŞADOĞLU

Kul hakları hesabını nasıl vereceksiniz?
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
M. Latif SALİHOĞLU

Sen ölümü unutursun; ama o seni unutmaz
Süleyman KÖSMENE

İnsan niçin yaratıldı?
İbrahim ERSOYLU

Hayat prensipleri
Genel

En büyük israf devlette
Orhan Ali YILMAZ

“İtibar”dan “tasarruf” olunur…
Risale-i Nur'dan

Bir millet cehaletle hukukunu bilmezse...
Genel

Günün Ayet ve Hadisi

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.