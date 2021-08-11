Tunus'ta orman yangını nedeniyle 450 hektarlık alan kül oldu

Tunus'un kuzey ve kuzeybatısında 9 Ağustos'tan bu yana etkili olan orman yangınlarında 450 hektarlık orman arazisinin yandığı bildirildi.

Tunus Sivil Savunma Teşkilatı Bizerte Müdürü Kemal Meliti, ülkenin kuzeyindeki Bizerte vilayetinde 9 ayrı noktada çıkan yangınlarda 50 hektarlık ormanlık alanın kül olduğunu söyledi. Aynı vilayetteki Nazur Dağı ve Gar el-Mülh bölgesinde çıkan orman yangınlarında da 100 hektarlık alanın yandığını aktaran Meliti, söndürme çalışmalarına sivil savunma ekipleri, itfaiye ve ordunun katıldığını anlattı. Yerel basında çıkan haberlerde, ülkenin kuzeybatısındaki Cendube vilayetine bağlı Ayn Draham'da çıkan orman yangınlarında ise 300 hektarlık arazinin kül olduğu aktarıldı. Hava sıcaklıklarının 49 derecelere ulaştığı Tunus'ta, söz konusu yangınların gerekçesi olarak son günlerde etkili olan sıcak hava dalgası gösteriliyor. Tunus'un batı komşusu Cezayir de 18 eyalette 71 ayrı noktada çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Cezayir, orman yangınlarında 28'i asker, 37'si sivil olmak üzere 65 kişinin öldüğünü duyurmuştu. AA

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