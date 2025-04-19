"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 NİSAN 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Türkiye'den Gazze'ye giden doktorlar: Tam bir 'soykırım merkezi'nde çalıştık; insanlığımdan utandım!

19 Nisan 2025, Cumartesi 15:22
İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaralıları tedavi etmek için gönüllü olarak Türkiye'den giden doktorlar, bölgede yaşadıklarını anlattı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının Fatih'teki genel merkez binasında düzenlenen programda konuşan AID Genel Başkanı Yavuz Dede, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) bu yılki verilerine göre, Gazze'de sağlık tesislerine yönelik en az 516 saldırının gerçekleştirildiğini aktardı.

Saldırıların sistematik bir şekilde, özellikle hastaneleri ve ambulansları hedef aldığına dikkati çeken Dede, "Sağlık sistemi çökertilmiştir. El-Şifa Hastanesi, Nasır Çocuk Hastanesi, Endonezya Hastanesi, Türk Filistin Dostluk Hastanesi ve birçok sağlık merkezi bombardıman altında kalmış, binalar tahrip edilmiştir. DSÖ bölgede hala faaliyet gösterebilen sayılı hastane kaldığını, bunların da birçok ciddi kapasite sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu bildirmektedir. 36 hastaneden 30'u ya kapatılmış ya da tamamen işlevsiz hale gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Gazze'de çatışmaların başından bu yana kayıt altına alınmış 60 binden fazla şehit, 110 binden fazla yaralı bulunduğunu belirten Dede, "Bombardımanlar sonucu uzuv kaybı yaşamış 20 bini aşkın insan protez desteği beklemekte ve bu uzuv kayıplarından en az 7 bini çocuklardan oluşmaktadır. DSÖ ve Birleşmiş Milletler kaynaklarına göre, bu yaralıların dörtte biri ağır travma geçirmiş ve tedavi edilemezlerse kalıcı sakatlık riski taşımaktadır." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik sistematik saldırılarıyla altyapıyı ve temel yaşam kaynaklarını hedef alarak bölgeyi yaşanmaz hale getirdiğini vurgulayan Dede, İsrail'in bölgede sivil nüfusu yok etmeye yönelik bir strateji izlediğini, bu sürecin uluslararası hukukta yıpratma yoluyla soykırım ve yok etme politikası olarak değerlendirildiğini söyledi.

Dede, "Tüm bu gelişmeler karşısında uluslararası toplumun sessiz kalması insanlık onuruna aykırıdır. Sağlık ve yaşama hakkı evrensel bir haktır. Bir halkın sahip olduğu bu hakkın sistematik bir biçimde gasbedilmesine seyirci kalmak suça ortak olmaktır." dedi.

"Saldırılar daha da şiddetleniyor"

Gazze'de görev yapan AID Kütahya Temsilcisi Prof. Dr. İbrahim Uygun, bölgede 2 ay 5 gün kaldığını, hem kuzeyde hem güneydeki hastanelerde çalıştığını anlattı.

Uygun, Gazze'deki sağlık sisteminin neredeyse hizmet veremeyecek duruma geldiğini, özellikle kuzeydeki birçok hastanenin bilinçli ve programlı olarak tamamen yok edildiğini belirtti.

Kuzeyin en büyük hastanelerinde Şifa Hastanesi'nin tamamen hizmet veremeyecek duruma geldiğini aktaran Uygun, sözlerini şunları kaydetti:

"El-Ehli Arap (Baptist) Hastanesi harap edildi. Başhekimiyle dün telefon görüşmem oldu. Kendisi hastaneyi kapattıklarını, şu anda hasta kabul etmediklerini söyledi. Tomografi cihazı travmada ve savaş çevresinde çok önemli. Gazze'de sadece iki tane tomografik cihaz var, bir tanesi kuzeydeki El-Ehli Arap (Baptist) Hastanesi'nde, diğeri güneydeki Nasır Hastanesi'nde. Şu anda kuzeyde çalışan tomografi cihazı yok ve saldırılar eskiye göre daha da şiddetleniyor. Orada yaşananlar gerçeğin ta kendisidir, hatta gerçeği de tamamen yansıtmamaktadır."

Op. Dr. Yılmaz Mertsoy ise Gazze'ye girdikleri andan itibaren "cezaevine girmiş" gibi hissettiklerini belirterek, dünyadaki bütün sağlıkçıları Gazze'ye davet etti.

Orada büyük bir dram yaşandığını ifade eden Mertsoy, "Bir nesli, bir ırkı yok ediyorlar. Tam bir soykırım merkezi diyebileceğim bir alanda çalıştık. Çalışırken bir sağlıkçı olarak, insanlığımdan utandım." şeklinde konuştu.

AA

Okunma Sayısı: 401
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail merkezli Haaretz gazetesi: Gazze'yi aç bırakmak Netanyahu'nun övündüğü bir politika haline geldi

    İran ile ABD Roma'da görüşüyor

    Trafikteki elektrikli otomobil sayısı artmaya devam ediyor

    Türkiye'den Gazze'ye giden doktorlar: Tam bir 'soykırım merkezi'nde çalıştık; insanlığımdan utandım!

    Rümeysa Öztürk'ün Vermont'a nakledilmesine karar verildi

    Le Pen, Pas-de-Calais il meclis üyeliğinden men edildi

    Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi ABD'yi şiddetle kınadı: Yemen'deki saldırı bir "savaş suçu"

    Keyfi kararlar hukuk ve ekonomiyi bozdu

    Pentagon: Suriye'deki asker sayımız 1000'in altına düşürülecek

    ABD'nin Yemen-Hudeyde'ye düzenlediği saldırıda ölü sayısı 80'e yükseldi

    Gazzeli çocuğun “haykıran portresi” yılın fotoğrafı seçildi

    Gazze esir kampı gibi

    Yüksek faiz vatandaşı ezer

    Yeni Asya Neşriyat'tan emsalsiz bir eser! - Risale-i Nur Açıklamalı Kur'ân-ı Kerîm ve Türkçe Meâli

    ABD, Suriye'nin kuzeydoğusunda 3 askeri noktayı boşalttı

    'Neye mal olursa olsun İran'a saldıracağız'

    ABD'den Suriye'ye ilişkin seyahat uyarısı

    Üç kişiden biri haber kanallarına güvenmiyor

    Reel sektör de “önce hukuk” diyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Meclis hâkim, hükümet hizmetkâr
    Cevher İLHAN

    “Korsanlık…”
    Faruk ÇAKIR

    Trump’lar varsa, Obama’lar da var!
    Faruk RİFAİOĞLU

    Güneşin altında değişen bir şey yok
    Ali FERŞADOĞLU

    Kime ne yakışır?
    İbrahim Günaydın

    70 yaşında öldü, 15 yaşında gibiydi
    Ahmet Said Aydil

    Bitmek bilmeyen bir dizi: Başörtüsü yasakları
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur umumî sulh ve selâmeti temin eder
    M. Ali KAYA

    Hutuvat-ı Sitte

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.