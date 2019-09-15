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15 EYLÜL 2019 PAZAR - YIL: 50

Türkiye'den Suudi Arabistan'daki saldırıya kınama

15 Eylül 2019, Pazar 09:48
Türkiye, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi "Saudi Aramco"ya ait tesislere düzenlenen saldırıları kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki ayrı tesise insansız hava araçlarıyla düzenlendiği bildirilen saldırıları kınıyoruz. Bu vesileyle bölgede ve Körfez'de güvenlik ve istikrara zarar verecek her türlü provokatif adımdan kaçınılmasının önemini tekrar vurguluyoruz." ifadesine yer verildi.

AA

Etiketler: Türkiye, Suudi Arabistan, kınama
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