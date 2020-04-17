Türkiye’den vazgeçmeyelim

Alman Sosyal Demokratların (SPD) etkili isimlerinden Nils Schmid’in, AB’ye “Türkiye’den vazgeçmemeliyiz” çağrısını yaptığı ve ilişkilerin “akıllıca” nasıl yönetilebileceğine ilişkin önerilerde bulunduğu makalesi yankı uyandırdı.

SPD’nin Federal Meclis’teki dış politika sözcüsü Schmid, IPS Journal adlı sitedeki makalesinde Türkiye ile ilişkiler konusunda çizdiği vizyonu ve güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini, DW Türkçe’ye açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gücünü yitirdiğini ve bu nedenle otoriterleştiğine dikkat çeken Schmid, “Erdoğan ile kişisel tartışmaya girme tuzağına düşülmemesi” önerisini, “Onu kişisel olarak hedef almanın hiçbir getirisi yok” sözleriyle savundu. Türkiye’nin Avrupa-Atlantik yapılarına dahil edilmeye devam edilmesi gerektiğini söyleyen, “Erdoğan’ı cezalandırmak” için Türkiye ile AB üyelik müzakerelerine son vermek isteyenleri ise eleştiren Schmid, “Bu durumda Türkiye’deki reformları savunan güçlerin yüzüne kapıyı kapatmış oluruz” dedi. Türkiye’de hükümlülerin tahliyesi için “tam bir maskaralık” diyen Schmid, “Bu yolla, ‘Bozkurtlar’, aşırı sağcılar ve mafya ile bağlantısı olan, suç örgütleri üyeleri hür kalıyor. MHP’nin ‘en çok istediği projeyi’ uygulamak için Covid-19’un bahane edildiği çok açık” ifadelerini kullandı.

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