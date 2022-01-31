Türkiye-Ermenistan arasındaki uçuşlar yeniden başlayacak

Türkiye ile Ermenistan arasında 2020'ye kadar Atlasjet tarafından yapılan, ancak şirketin iflasıyla duran uçuşlar, 2 Şubat'ta karşılıklı olarak yeniden başlayacak.

1993'ten beri sınırı kapalı olan Türkiye ve Ermenistan arasında yıllardır süren gerginlikten dolayı tek ulaşım uçakla gerçekleştiriliyordu. İki ülke arasındaki hava ulaşımı, Atlasjet'in düzenlediği uçuşla sağlanıyordu. Şirketin mali sorunları sonucu iflası nedeniyle 2020'den beri seferler yapılamıyor. Türkiye ve Ermenistan temsilcilerinin kısa süre önce yaptığı görüşmeler sonucu uçuşların karşılıklı başlamasına karar verildi. Türkiye ile Ermenistan arasındaki doğrudan uçuşların başlaması için Türkiye'den Pegasus, Ermenistan'dan FlyOne şirketleri, iki ülkenin sivil havacılık kurumlarına başvuruda bulunmuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun verdiği bilgiye göre, Türkiye'den Pegasus Hava Yolları ile Ermenistan'ın FlyOne şirketi İstanbul-Erivan seferlerini 2 Şubat'ta karşılıklı olarak başlatacak. AA

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