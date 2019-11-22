NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “NATO’nun beyin ölümü gerçekleştiği” şeklindeki yorumunu değerlendiren Stoltenberg, “NATO, güvenlik konularında hayatî önem taşıyor. Her gün bir milyara yakın insanı koruyarak ve savunmaya en büyük katkısını on yıllarca sürdürerek bunu ispatlamıştır” ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekâtı’na da değinen Stoltenberg, geçen ay Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyarette harekât ile ilgili endişelerini dile getirdiğini belirterek, “Bütün müttefikler harekâtı eleştirdi ancak kimse Türkiye’nin NATO’daki yerini sorgulamadı. Türkiye, müttefiklerinin üslerini kullanmalarına izin vererek, IŞİD ile mücadeleye katıldı. Türkiye, NATO bünyesinde Suriye ve Irak ile sınırda bulunan tek ülke. 3,6 milyon mülteciyi ağırlıyor. Türkiye, NATO için çok önemli. Bunu anlamak için haritaya bakmak ve Türkiye’nin jeostratejik durumunu incelemek yeterli. Bu, fikir ayrılığı bulunan konuları konuşmayı engellemeyecektir.” dedi. AA

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