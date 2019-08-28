Türkiye ve Azerbaycan hava kuvvetlerinden ortak askeri tatbikat

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan ve Türkiye hava kuvvetleri, iki ülke arasındaki yıllık askeri iş birliği planı kapsamında "TurAz Kartalı 2019" tatbikatında bir araya gelecek.​

Azerbaycan'da 2 Eylül'de Türkiye ile birlikte yapılacak tatbikatta, iki ülkeden Mig-29, F-16, Su-25 savaş uçaklarıyla CASA nakliye uçağı, Mi-35, Mi-17, Sikorski UH-70, CH-47 Chinook ve ATAK/AH-1W savaş helikopterlerinden oluşan yaklaşık 30 hava aracı yer alacak. Karşılıklı hareket etme olanaklarının öğrenilmesinin yanı sıra arama kurtarma faaliyetlerinin icra edileceği, uçak ve helikopterlerden belirlenen hedeflere atışların yapılacağı tatbikat, 16 Eylül'e kadar devam edecek.

Okunma Sayısı: 154

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.