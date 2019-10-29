Türkiye, Wikipedia savunması için ek süre istedi

AİHM'in üç yıla yakın bir süredir devam eden Wikipedia'ya yönelik erişim engeline ilişkin savunma yapmasını istediği Türkiye, mahkemeden altı haftalık ek süre istedi.

AİHM'in üç yıla yakın bir süredir devam eden Wikipedia'ya yönelik erişim engeline ilişkin savunma yapmasını istediği Türkiye, mahkemeden altı haftalık ek süre istedi. Mahkeme ek süre talebini kabul etti. Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi Wikipedia’ya Türkiye’den erişimin engellenmesiyle ilgili olarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Türkiye’nin talebi üzerine savunma için ek süre verildiğini açıkladı. AİHM’in 2 Temmuz’daki duruşmasında Türkiye’ye savunma yapması için geçtiğimiz Perşembe gününe kadar süre tanınmıştı.

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