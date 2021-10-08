Türkiye’ye ağır suçlama

ABD Başkanı Biden, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki askerî eylemlerinin ABD’nin güvenliği ve IŞİD’le mücadeleye tehdit oluşturduğunu belirtirken YPG’den “ABD Suriye’den çekilmeyecek” açıklaması geldi.

ABD Başkan Joe Biden, Suriye hakkındaki ulusal âcil durum halini bir yıl daha uzattı. DW’deki habere göre Biden’ın, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’ye gönderdiği ve kararın gerekçesini anlattığı mektupta Türkiye detayı dikkat çekti. Beyaz Saray’ın internet sitesinde yayımlanan mektupta Biden, Suriye ile ilgili âcil durumun 14 Ekim 2021’den sonra da devam etmesine karar verdiğini kaydederek, “Suriye’deki ve Suriye’ye ilişkin durum, özellikle de Türkiye hükümetinin Suriye’nin kuzeydoğusuna askeri taarruz düzenleme yönündeki eylemleri, IŞİD’i yenilgiye uğratma çabasına zarar veriyor, sivilleri tehlikeye atıyor, ve bunun ötesinde bölgede barış, güvenlik ve istikrarı zedeleme tehdidi barındırıyor, ve ABD’nin ulusal güvenliği ve dış politikasına karşı alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit oluşturmayı sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

Okunma Sayısı: 189

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.