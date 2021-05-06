‘Türkiye’ye silâh satışı kısıtlaması sürecek’

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Berlin’de bir araya geldiği Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Maas, toplantıda kendisine yöneltilen, “Almanya askerî alanda Türkiye’ye uyguladığı kısıtlamaları kaldıracak mı?” sorusunu, “Türkiye NATO bünyesindeki önemli bir müttefik. Almanya bunu hep vurguladı, gelecekte de bu özel bir önem taşıyacaktır” sözleriyle cevapladı. Almanya’nın Türkiye ile, özellikle NATO müttefikleri olarak da çok iyi bir işbirliği yapabildiğine vurgu yapan Maas, “Almanya’nın savunma sanayi ihracatı ile ilgili kapsamlı kısıtlayıcı politikaları var ve bunlar uygulanmaya devam edilecek” dedi.

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