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7 MAYIS 2021 CUMA - YIL: 52

‘Türkiye’ye silâh satışı kısıtlaması sürecek’

06 Mayıs 2021, Perşembe 17:00
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Berlin’de bir araya geldiği Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Maas, toplantıda kendisine yöneltilen, “Almanya askerî alanda Türkiye’ye uyguladığı kısıtlamaları kaldıracak mı?” sorusunu, “Türkiye NATO bünyesindeki önemli bir müttefik. Almanya bunu hep vurguladı, gelecekte de bu özel bir önem taşıyacaktır” sözleriyle cevapladı. Almanya’nın Türkiye ile, özellikle NATO müttefikleri olarak da çok iyi bir işbirliği yapabildiğine vurgu yapan Maas, “Almanya’nın savunma sanayi ihracatı ile ilgili kapsamlı kısıtlayıcı politikaları var ve bunlar uygulanmaya devam edilecek” dedi.

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  • Sezai MUMCU

    7.5.2021 02:15:26

    ABD, Ingiltere, Fransa, Almanya, Italya gibi ülkelerden SILAH alimini BIZ MERCEK ALTINA ALIP KISITLAMAYA GITMELIYIZ ve sizden silah alimini AZALTIYORUZ diyen TARAF olalim. Bu IRADE ve SUUR olmaksizin oraya gidince iki elini göbek altinda baglar, boynunu büküp IHSAN bekleyen DILENCI GIBI GÖRÜLÜRSÜN. Ifadeye bakin JILETLE KESER GIBI AYIRIM YAPIYOR “Türkiye NATO bünyesindeki önemli bir müttefik. Almanya bunu hep vurguladı, gelecekte de bu özel bir önem taşıyacaktır” Nerde ANGARYA VARSA NATODA SIZ LAZIMSINIZ! Biz Nato ülkelerinden hicbirisiyle MÜTTEFIK degiliz. Firsat bulsalar pisirmeden yerler bizi.

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