Twitter, İran merkezli 3 ajansın hesabını askıya aldı

Sosyal medya platformu Twitter; İran resmi haber ajansı (IRNA), İran devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansı (YJC) ve yarı resmi Mehr Haber Ajansı'nın hesabını askıya aldı.

İran hükümetine bağlı resmi haber ajansı IRNA, İran Radyo ve Televizyon Kurumuna bağlı Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansı (YJC) ile muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na ait Farsça hesapların askıya alındığı görüldü. Söz konusu ajansların İngilizce, Arapça ve diğer dillerdeki hesaplarında herhangi bir engel görülmüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurmuş, İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de buna karşılık ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığını (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını açıklamıştı.

İran'da yüzde 55'lik oranla en çok kullanılan uygulama Telegram'ın ardından, en popüler ikinci sosyal medya platformu olarak Instagram öne çıkıyor.