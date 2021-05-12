UCM Başsavcısı: Filistin'deki şiddet olaylarını takip ediyoruz

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'de yaşanan son İsrail saldırılarının ardından, şiddet olaylarını takip ettiklerini belirterek her iki tarafa da itidal çağrısında bulundu.

UCM'nin Twitter hesabından Bensouda'nın açıklaması paylaşıldı.

Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze'deki artan şiddet olaylarını endişeyle izlediklerini belirten Bensouda, "Mahkemenin yargı yetkisine giren suçların işlenmesi durumunu takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin devam eden soruşturmanın her iki taraftan da işlenen suçları ve delilleri kapsayacağını belirten Bensouda, Savcılık Ofisi'nin sahadaki gelişmeleri takip ederek Mahkemenin soruşturmasına dahil edilebilecek olguları incelediğini kaydetti.

Başsavcı Bensouda, "Uluslararası toplumdan gelen gerilimlerin düşürülmesi ve şiddetin durdurulması çağrılarını yineliyorum." ifadelerine yer verdi.

UCM Savcılığı Gazze, Batı Şeria, Doğu Kudüs ve diğer Filistin topraklarında işlenen savaş suçlarıyla ilgili 16 Ocak 2015'te başlattığı ön incelemeyi tamamlayarak 3 Mart 2021 itibariyle soruşturma açıldığını duyurmuştu.