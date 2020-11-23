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24 KASIM 2020 SALI - YIL: 51

Üçüncü dalga uyarısı

23 Kasım 2020, Pazartesi 17:00
Yaz aylarında azalan enfeksiyon sayıları sonbaharla birlikte bütün dünyada artışa geçti.

DSÖ temsilcilerinden David Nabarro, “Eğer şimdi de gerekli altyapı oluşturulmazsa gelecek yılın başında üçüncü dalga ile karşılaşacağız” diye uyardı. Dünya Sağlık Örgütü’nün Covid-19 özel temsilcilerinden David Nabarro, koronavirüs pandemisinin üçüncü dalgasına karşı uyarıda bulundu. DW’deki habere göre David Nabarro, “İlk dalgayı kontrol altına aldıktan sonra yaz aylarında gereken altyapıyı kurmayı ihmal ettiler” dedi.

İsviçre medyasına açıklamalarda bulunan DSÖ yetkilisi, “Şimdi ikinci dalga ile karşı karşıyalar. Eğer şimdi de gerekli altyapı oluşturulmazsa gelecek yılın başında üçüncü dalga ile karşılaşacağız” diye uyardı. Nabarro, hükümetlere enfeksiyon sayıları düşük seviyede seyredene kadar tedbirleri yürürlükten kaldırmama çağrısı yaptı ve “Sayılar düşene ve düşük seyredene kadar beklemek gerekiyor” dedi.

Vak’alar hızla artıyor

Yaz aylarında azalan enfeksiyon sayıları sonbaharla birlikte artışa geçti. Almanya ve Fransa’da Cumartesi günü toplam vak’a sayısı 33 bin dolayında olurken, İsviçre ve Avusturya’da günlük vak’a sayıları binlerle ölçülüyor. Türkiye ise son olarak günlük yeni hasta sayısının 6 bin 17 olduğunu duyururken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Cumartesi günü yaptığı açıklamada Türkiye’de yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle ağır hasta sayısının dört ay içinde sekiz kat arttığını belirtmişti. Bakan, evde kalma çağrısını tekrarladı. 

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