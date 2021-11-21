Ugandalı Müslümanlardan yargısız infazlara tepki

Ugandalı bir grup Müslüman, güvenlik güçlerinin 5 Ugandalı Müslüman’ı yargısız bir şekilde öldürmesine tepki gösterdi.

Başkent Kampala’da bulunan Kibuli Camii Sözcüsü Dr. Muhammed Kigundu, 5 Ugandalı Müslüman’ın öldürülmesiyle ilgili basına yaptığı açıklamada, “Polis, görevini yaparken profesyonel davranmadı. Neden gözaltı sırasında silahsız bir kişi öldürülür?” ifadesini kullandı. Ugandalı Müslümanlar olarak herhangi bir isyan girişiminde bulunmadıklarının ve masum insanların ölümüne sebep olmadıklarının altını çizen Kigundu, tüm zanlıların tutuklanıp yargılanmasını istediklerini vurguladı. Kigundu, terör şüphesiyle tutuklanan kişilere kanıtlanmadığı müddetçe terörist muamelesi yapılmaması gerektiğine işaret ederek “Şüphelilerin yakalanması sırasında aşırı güç kullanımı durdurulmalı.” çağrısı yaptı. AA

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