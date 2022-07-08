''Ukrayna'da 3 hane halkından birinin gıda güvenliği yok''

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya ile savaşın sürdüğü Ukrayna'da çatışma ortamının sağlık hizmetlerini büyük oranda aksattığını ve ülkede her 3 hane halkından birinin gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

BM'ye bağlı Dünya Gıda Programı (WFP) Sözcüsü Tomson Phiri ve Ukrayna'nın Odessa kentinde görev yapan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilisi Dr. Dorit Nitzan, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında ülkedeki son durumu değerlendirdi. Ülke genelinde gıda güvenliği sorununun her geçen gün ciddi artış gösterdiğini vurgulayan Phiri, "Her 3 hane halkından biri gıda güvensizliğiyle karşı karşıya. Bu oran özellikle ülkenin doğu ile güney bölgelerinde artıyor." dedi. Phiri, WFP'nin ihtiyaç duyulan bölgelerde gıda yardımlarını hızlıca artırdığını kaydederek "Haziran ayında 2,6 milyon kişiye gıda ve nakit yardımı ulaştırıldı." bilgisini paylaştı. AA

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