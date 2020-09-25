Ukrayna'da askeri uçak düştü: 22 kişi öldü

Ukrayna'nın Harkov bölgesinde askeri uçak düştü, ilk belirlemelere göre 22 kişi öldü.

Ukrayna Acil Servisinden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusuna ait AN-26 tipi uçağın Harkov bölgesindeki askeri havalimanı civarında düştüğü bildirildi. Uçakta 28 kişinin bulunduğu belirtilen açıklamada, 22 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı, 4 kişinin ise arandığı ifade edildi. Bölgeye acil servis ekiplerinin gönderildiği kaydedildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin yarın bölgeye gideceği bildirildi. AA

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