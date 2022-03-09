Ukrayna’da geçici ateşkes başladı

Ukrayna’da başkent Kiev dahil 5 şehirden sivillerin tahliyesi için ilan edilen geçici ateşkes başladı.

Rusya Savunma Bakanlığının Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinden sivillerin tahliyesi için ilan ettiği bugünkü geçici ateşkes kararı, Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla yürürlüğe girdi. 7 Mart’ta Belarus’un Brest bölgesinde Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında üçüncü tur müzakereler gerçekleşmiş, iki taraf da görüşmelerde insani yardım koridorları konusunda olumlu sonuçlar alındığını açıklamıştı. Ardından Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinden sivillerin tahliyesi için geçici ateşkesi yürürlüğe sokmuştu. Sivillerin daha güvenli bölgelere tahliyesi, belirli aralıklarla ateşkes ihlallerine ve hava şartlarının getirdiği zorluklara rağmen sürmüştü. Akşam saatlerinden itibaren tahliyeler durmuştu. Dün gece, Rusya Savunma Bakanlığı, bugün için yürürlüğe giren geçici ateşkes kararını duyurmuştu. AA

Okunma Sayısı: 196

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.