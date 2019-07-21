Ukrayna'daki erken genel seçimde zafer Zelenskiy'nin

Ukrayna'da erken milletvekili genel seçiminde sandık çıkış anketlerine göre, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in partisi Halkın Hizmetkarı en çok oyu aldı.

Ülkedeki erken genel seçimde oylama işlemleri sona erdi. Devlet Başkanı Zelenskiy'in göreve geldikten sonra parlamentoyu feshetmesi nedeniyle yapılan ve 22 partinin katıldığı seçimde sandıklar yerel saat ile 20.00'de kapandı. Ulusal sandık çıkış anketine göre, Halkın Hizmetkarı yüzde 43.9 oy ile liderliğe otururken, Rusya yanlısı Yaşam İçin Muhalefet Platformu yüzde 11.5 oy ile ikinci sırada yer aldı. Eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun partisi Avrupa Dayanışması yüzde 8,9 oy, eski Başbakan Yuliya Timoşenko'nun Anavatan partisi yüzde 7.6 oy, rock grubu Okean Elzi'nin solisti Svyatoslav Vakarçuk'un partisi Ses ise yüzde 6.3 oy oranı ile yüzde 5 barajını geçti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, göreve geldikten hemen sonra 8. Dönem Ukrayna Parlamentosunu fesheden ve 21 Temmuz'da erken parlamento seçimi yapılmasını öngören kararname imzalamıştı.

Okunma Sayısı: 118

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.