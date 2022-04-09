Ukrayna'nın AB üyelik süreci hızlandırıldı

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Ukrayna ziyaretinde üyelik için hızlandırılmış süreç önerdi. Zelenskiy ile bir araya gelen Leyen, Ukrayna'nın AB üyeliği yolunda ilk adımın atıldığını söyledi.

Ukrayna'nın AB üyeliği yolunda süreç hızlandırılacak. Açıklama AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den geldi. Leyen, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesinin ardından konuştu. "Ukrayna'nın savaşı, bizim savaşımızdır" ifadesini kullanarak AB üyeliği yolunda Kiev'in yanında olduklarını dile getirdi. Ukrayna'nın Avrupa ailesine ait olduğunu vurgulayan Leyen, "Bugünkü mesajım net. Talebinizi yüksek sesle ve net bir şekilde duyduk. Ve bugün size ilk olumlu cevabı vermek için buradayız. AB'ye giden yolunuz burada başlıyor" dedi.

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