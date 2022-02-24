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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi: Bu savaşı kazanacağımıza inanıyoruz

24 Şubat 2022, Perşembe 13:01
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesine ilişkin, "Uluslararası toplum, Ukrayna ordusu ve toplumunun yardımıyla bu savaşı kazanacağımıza inanıyoruz ama bugünü unutmayın çünkü 24 Şubat'ta dünya gerçekten değişti." dedi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Büyükelçilikte Rusya'nın bu sabah başlattığı saldırılara ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin, kolluk kuvvetlerinin ve sınır güvenliğinin ülkenin neredeyse her sınırında saldırılara karşı koymaya devam ettiğini belirten Bodnar, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden aldıkları bilgiye göre bu sabah itibarıyla 5 Rus uçağı ve 2 helikopterinin düşürüldüğünü, 3 tankın vurulduğunu ve Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerine ait birkaç kamyonun yok edildiğini dile getirdi.

Bodnar, "Şu an saldırıya geçen Rus ordusunda ciddi kayıplar söz konusu. Maalesef Ukrayna'yı savunan askerlerimiz arasında da kayıplar var. Maalesef aynı şekilde sivil halk arasında da kayıp verdiğimiz bilgileri, haberleri de gelmeye başladı." dedi.

Ukrayna'nın verdiği kayıplarla ilgili bilgileri Kiev'den teyit aldıktan sonra basınla paylaşabileceğini söyleyen Bodnar, internette gerçeği yansıtmayan bir sürü belge olduğunu belirtti.

Bodnar, "Rusya, aynı zamanda internette yalan haber savaşını da başlatıyor. İnternette göreceğiniz tüm bilgileri öncelikle örneğin Ukrayna Dışişleri Bakanlığı veya Ukrayna Büyükelçiliğinden, resmi kaynaklardan kontrol ederek ve teyit ederek paylaşmaya davet ediyorum." dedi.

Dışişleri Bakanlığında yapacağı görüşmeden sonra da basına açıklamalarda bulunacağını belirten Bodnar, Büyükelçiliğin sosyal medya hesaplarından da bilgi paylaşılacağını dile getirdi.

Bodnar, şunları kaydetti:

"Şunu söylemek isterim ki durum şu an kontrol altında. Devletimizin savunma ve güvenlik sistemi çalışıyor. Uluslararası toplumun, Ukrayna ordusu ve Ukrayna toplumunun yardımıyla bu savaşı kazanacağımıza inanıyoruz ama bugünü hiçbir zaman unutmayın çünkü 24 Şubat'ta dünya gerçekten değişti. Artık hayalet dünya bitti ve hepimiz şu an savaş içindeyiz."

Gelişmelere ilişkin sabah saatlerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada da Bodnar, Rus saldırılarında en büyük bedeli kadın ve çocukların ödediğinin altını çizdi.

Bodnar, "Tüm dünyayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı koalisyon kurmaya ve savaşın bölge genişletilmesini önlemeye çağırıyoruz." dedi.

Türkiye'ye Ukrayna'ya yardım etmesi çağrısı yapan Bodnar, "Bu bağlamda hava sahasının, Rus gemileri için de Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nın Rus gemilerine kapatılması için çağrıda bulunuyoruz. İlgili talebimizi Türk tarafına ilettik. Rus tarafına yaptırım uygulanmasını istiyoruz. Buradaki Rusların hisselerine el konulmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bodnar, Türkiye'den Ukrayna'ya savunmanın yanı sıra mali ve insani yardımda bulunmasını istediklerini sözlerine ekledi.

Ukrayna'ya yapılacak savunma, insani ve mali yardımın da önemli olduğunun altını çizen Bodnar, "Umuyoruz ki Türk halkı bu haklı davasında Ukrayna'yı destekleyecektir." dedi.

AA

Etiketler: Ukrayna, Ankara Büyükelçisi, savaş
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