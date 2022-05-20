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20 MAYIS 2022 CUMA - YIL: 53

Ukrayna'ya dünyadan yardım sağanağı

20 Mayıs 2022, Cuma 14:49
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosu, Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'ya savaşın başladığı tarihten bu yana gönderilecek en büyük yardım paketine yeşil ışık yaktı.

Yaklaşık 40 milyar dolar değerindeki askeri, ekonomik ve insani acil yardım paketi Senatoda 86 'evet', 11 'hayır' oyu ile kabul edilerek ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunuldu. Oylamanın ardından açıklamalarda bulunan Biden, "Amerika Birleşik Devletleri halkının demokrasi ve özgürlük savaşında Ukrayna'nın cesur insanlarıyla birlikte durduğuna dair dünyaya açık bir mesaj gönderdiği için Kongreyi alkışlıyorum" dedi.

Dev yardım paketi Amerikan Temsilciler Meclisinden 10 Mayıs'ta geçmiş ve Seantoya gönderilmişti. Fakat Cumhuriyetçi adayların karşı çıkması nedeniyle paket hemen oylanamamış ve 10 gün boyunca bekletilmişti. Senatoda pakete 'hayır' oyu kullananların tamamının Cumhuriyetçilerden oluşması dikkat çekti. 

Biden'ın tasarıyı yasalaştırması durumunda 24 Şubat'ta başlayan Rus işgalinden bu yana Ukrayna için onaylanan toplam ABD yardımı miktarı 50 milyar doların üzerine çıkmış olacak. 

G7'den 18 milyar dolarlık yardım paketi

Ukrayna'ya bir diğer önemli yardım kararı da dünyanın en büyük yedi ekonomisinin oluşturduğu G7 grubundan geldi. 

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner Bloomberg Televizyonu'na verdiği demeçte, G7 maliye bakanlarının Ukrayna'nın savunma çalışmaları için 18 milyar dolardan fazla yardım üzerinde anlaşmaya "hazır" olduğunu söyledi.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan bir temsilci tahsis edilen miktarı doğrulamayı reddederken Alman Maliye Bakanlığından bir sözcü Associated Press'e yorum yapmayı reddetti.

Ukrayna: Dünya Bankası Fonu'ndan 530 milyon dolar geldi

Öte yandan Ukrayna Maliye Bakanlığı, Rusya'nın işgalinin ardından Kiev hükümetine bağışlar için Dünya Bankası tarafından kurulan bir fondan yaklaşık 530 milyon dolar ABD ve İngiliz hibesi alındığını açıkladı.

Paranın devlet bütçesine ulaştığını belirten bakanlık, miktarın 500 milyon dolarının ABD'den, 30 milyon dolarının ise İngiltere'den geldiğini duyurdu. 

Nisan ayının başında ise Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Ukrayna'ya destek için topladıkları mali yardımların 10,1 milyar euroya ulaştığını açıklamıştı.

Euronews Türkçe

Etiketler: Ukrayna, dünya, yardım
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