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14 HAZİRAN 2022 SALI - YIL: 53

'Uluslararası hukuk ve kararları ihlal eden düşman İsrail'in tehditlerini kabul etmiyoruz'

13 Haziran 2022, Pazartesi 22:30
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail'in Lübnan'a saldırı tehditlerini kabul etmediklerini ve tartışmalı deniz sınırındaki petrol ve gaz haklarından vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda bir grup milletvekilini kabul etti.

Görüşmede İsrail ile uzun yıllardır yaşanan tartışmalı deniz sınırı nedeniyle son dönemde artan gerginliğe değinen Avn, "Uluslararası hukuk ve kararları ihlal eden düşman İsrail'in tehditlerini kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Avn, bununla birlikte Beyrut'un, Tel Aviv yönetimi ile Mayıs 2021'den bu yana askıya alınan dolaylı müzakerelere yeniden başlamaya istekli olduğunu kaydetti.

Tartışmalı deniz sınırı sorununa çözüm konusunda İsrail'in ve ABD'nin önerdiği sınır haritalarını reddettiklerini hatırlatan Avn, "Ülkenin gaz ve petrol rezervi haklarından vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Lübnan için deniz sahasındaki 4. blokta gaz ve petrol arama çalışmaları yapan sondaj firmasının faaliyetlerini durdurduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Avn, bunun sebebini de uluslararası baskılara maruz kalan sondaj şirketinin gerçekçi olmayan tekliflerde bulunması olarak açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein'ın İsrail ve Lübnan arasında ara buluculuk yapmak üzere bugün Beyrut'a gelmesi bekleniyor.

Lübnan ile İsrail arasındaki sınır anlaşmazlığı

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor. Lübnan müzakere heyeti ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometre olduğunu söylüyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail ayrıca, 87 kilometre uzunluğundaki Lübnan'ın kara sınırında da Şeba Çiftlikleri ile diğer bazı bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.

Lübnan ve İsrail, deniz sınırı anlaşmazlığının çözümü amacıyla Ekim 2020'den itibaren Birleşmiş Milletler gözetimi ve ABD ara buluculuğunda dolaylı müzakerelere başlamıştı. Müzakereler Mayıs 2021'deki beşinci turun ardından anlaşmaya varılmaksızın askıya alınmıştı.

Gerilim tırmanıyor

İsrail'in 5 Haziran'da ihtilaflı deniz sahası "Kariş"e bir sondaj gemisi göndermesi bölgede gerilimi yeniden yükseltti.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 6 Haziran'da Yunanistan'a "Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı deniz sınırında Tel Aviv için gaz arama çalışmaları yürüten gemiyi ivedi şekilde geri çekme" çağrısı yaptı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi ise bugün yaptığı açıklamada, Lübnan'da bir sonraki savaş sırasında imha edilecek binlerce hedef belirlediklerini kaydetti. Kochavi, "Komuta karargahı, roket güdümlü el bombaları, fırlatıcılar ve bu hedeflerin daha fazlası olan tüm hedefler saldırı planında. Tüm bu hedefler Lübnan'da vurulacak." ifadelerini kullandı.

AA

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