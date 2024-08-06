Uluslararası hukukun eksiği kararlılık

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen “Gazze’den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek” konferansında “İşgal, Irkçılık ve Direniş” başlıklı oturum gerçekleştirildi.

Eski BM Filistin Özel Raportörü Lynk, “Uluslararası Ceza Mahkemesinin Roma Statüsü kapsamında İsrail yerleşimleri” başlıklı sunumunda “Adalete inanan, uluslararası insancıl hukuka, insan haklarına ve ceza hukukuna inanan bizler, adaletin nefes alabilmesi ve iktidar güçlerine karşı koyabilmesi için bu alanda bir ışığa ihtiyaç olduğunu biliriz” dedi.

Lynk, “Uluslararası hukuk, tek başına Filistin’in kurtuluşunu getirmeyecektir ancak uluslararası hukuk, uluslararası sistem ve uluslararası kararlılıkla birleştiğinde ihtiyacımız olan şey olabilir. Sanırım bugüne kadar, özellikle de Filistin topraklarında insan hakları özel raportörü olarak görev yaptığım yıllarda bana yol gösteren şey de bu oldu.” ifadelerini kullandı. Uluslararası mahkemelerin kararlarından örnekler veren Lynk, “Hesap verebilirlik, uluslararası hukuk açısından eksik bir unsurdur. Uluslararası kararlılık olmaksızın uluslararası hukuk, uluslararası toplum tarafından aşağıdan gelen bir kararlılık ortaya çıkana kadar sadece kağıt üzerinde kalacaktır” diye konuştu.