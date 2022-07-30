Umut Tüneli 29 yaşında

Bosna Savaşı’nda, kuşatma altındaki başkent Saraybosna’nın “dünyaya açılan” tek kapısı olan “Umut Tüneli”nin faaliyete geçirilmesinin 29’uncu yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Saraybosna Gazi İşleri Bakanı Omer Osmanovic, Bosna Hersek’teki savaşta (1992-1995) zor koşullarla kazılan ve kuşatma altındaki Saraybosna’yı dünyaya bağlayan 800 metre uzunluğundaki “Umut Tüneli”nin 29’uncu yıl töreninde, gelecek nesillerin savaş konusunda bilgilendirilmesi gerektiğinin altını çizerek, “Bugün karışık duygular içindeyiz. Tüneli kazdığımızda kazanacağımızın farkındaydık, bu yalnızca Saraybosna’nın değil Bosna Hersek’in zaferi anlamına geliyordu.” ifadesini kullandı. AA

Okunma Sayısı: 132

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.