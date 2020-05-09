Ünlü firma binlerce işçisini işten çıkaracağını açıkladı

Koronavirüsünün satışlarını etkilediği uluslararası mağazalar zinciri H&M, bini aşkın çalışanının işine son vereceğini açıkladı.

Koronavirüsünün satışlarını etkilediği uluslararası mağazalar zinciri H&M, bini aşkın çalışanının işine son vereceğini açıkladı. Perşembe günü yazılı bir açıklama yapan H&M, 1 Mart ile 6 Mayıs arasında satışlarının bir yıl önceki aynı döneme %57 oranında düşüş gösterdiğini belirtti. Aynı dönem içinde şirketin internet üzerinden yaptığı satış %32 oranında arttı. Bir gün sonra da 1150 çalışanının işine son vereceğini açıkladı. Bunlardan 900'ünü şirketin ana merkez bürosunun bulunduğu Stockholm'de merkezi fonksiyonlarda çalışanlar oluşturuyor. H&M, Aftonbladet gazetesine yaptığı yorumda işten atılmaların korona kriziyle ilgisi olmadığını ve şirketin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili olduğunu öne sürdü.

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