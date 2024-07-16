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16 TEMMUZ 2024 SALI - YIL: 55

UNRWA: Filistinliler korkunç koşullarda yaşıyor

16 Temmuz 2024, Salı 13:14
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının Gazze'deki Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, İsrail'in Gazze kentini terk etmeye zorladığı Filistinlilerin, korkunç koşullarda yaşadığını söyledi.

Washington Post gazetesine konuşan Wateridge, İsrail’in bölgeyi terketmelerini istediği Gazze kentindeki Filistinlilerin durumuna ilişkin bilgi verdi.

Wateridge, bölgede tanıştığı ailelerin korkunç koşullarda yaşadığını, bomba ve kurşunlardan hasar almış binalara sığınmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Kadınların sağlık hizmeti alamadan, ilkel yöntemlerle travmatik doğumlar yapmak durumunda kaldığını belirten Wateridge, bölgede temiz suyun olmadığını ve kadınların kişisel hijyen ürünlerinden yoksun olduğunu gördüğünü aktardı.

BM konvoyu kente yaklaşırken bazı Filistinli ailelerin yürüyerek bölgeden ayrıldıklarını gördüklerini söyleyen Wateridge, bu ailelerin kuvvetle muhtemel güneyde daha güvenli bir yere geçme arayışında olduğunu kaydetti.

Söz konusu Filistinlilerin İsrail askeri kontrol noktalarına doğru yürürken ellerini havaya kaldırdıklarını belirten Wateridge, "Gördüğümüz her grupta küçük çocuklar vardı ve çocuklar genellikle bulabildikleri beyaz kumaşlardan yapılmış, çubuklara takılmış beyaz bayraklar taşıyorlardı." dedi.

Ayrıca Louise Wateridge Washington Post’a, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki El-Mevasi bölgesinde 90 kişinin öldürüldüğü saldırının ardından yaralıların götürüldüğü Nasır Hastanesindeki izlenimlerini aktardı.

Wateridge, pek çok yaralının getirildiği hastanede, “Çok yoğun bir kan kokusu vardı.” dedi.

İsrail'in Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda 90 kişi ölmüş, 300 kişi yaralanmıştı.

İsrail, Deyr el-Belah'a göç etmelerini istemişti

İsrail ordusu bu sabah Gazze kentine havadan attığı broşürlerde, kentin "tehlikeli çatışma bölgesi" olacağı uyarısında bulunmuş ve bölgedeki Filistinlilerden Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'a göç etmelerini istemişti.

Atılan broşürlerde yer alan ifadelere göre İsrail güçlerince boşaltılması istenen bölgelerin Gazze kentinin tamamını kapsadığı görülüyor.

İsrail ordusu, geçen hafta da Gazze kentindeki bazı mahallelerde yaşayan Filistinlilerin bölgeden ayrılmaları için duyurular yayımlamıştı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 443 Filistinli öldü, 88 bin 481 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

AA

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